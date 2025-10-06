Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Temporada 9

'La isla de las tentaciones' calienta motores con dos programas especiales antes de su estreno

El programa de Sandra Barneda vuelve tras su edición más viral y pone fecha de estreno a sus especiales previos

Sandra Barneda

Sandra Barneda / Mediaset

Redacción Yotele

Madrid

'La isla de las tentaciones 9' ya está en boxes y prepara su llegada a Mediaset después de que Montoya anunciara el regreso del programa durante la gala de 'Supervivientes All Stars'.

El reality, que emitió durante el primer trimestre del año su temporada más viral gracias a la participación del sevillano, ya tiene fecha de estreno para sus dos especiales, que servirán de preludio a la novena temporada.

'La isla de las tentaciones. El casting' se estrenará mañana 7 de octubre a las 20:00 horas en la plataforma Infinity del grupo audiovisual mostrará cómo se desarrollaron las pruebas de selección tanto para las parejas como para los solteros y solteras.

A este especial le seguirán dos entregas del ya clásico, 'Rumbo a La Isla de las tentaciones' donde conoceremos las identidades de los nuevos protagonistas de esta edición.

