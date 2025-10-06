Dos años
RTVE y laSexta se vuelcan con su cobertura y preparan especiales desde Gaza en el segundo aniversario de los ataques de Hamás
La pública refuerza sus informativos y emite dos documentales, mientras Ana Pastor conduce un especial de 'El Objetivo'.
Carlos Merenciano
Dos años después de los ataques de Hamás que reactivaron el conflicto en Oriente Medio, RTVE y laSexta preparan una cobertura informativa sin precedentes. Con los bombardeos israelíes sobre la Franja aún activos y una crisis humanitaria que Naciones Unidas define ya como “insostenible”, ambas cadenas han programado especiales y conexiones en directo para analizar la situación sobre el terreno.
En el caso de la radiotelevisión pública, los Servicios Informativos de TVE dedicarán este martes 7 de octubre una programación reforzada a través del Canal 24 horas y el 'Telediario'. La periodista Pepa Bueno se desplazará a Ramala (Cisjordania), el único territorio palestino con acceso autorizado a la prensa internacional, desde donde recogerá los testimonios de la población civil que sufre las consecuencias del asedio israelí. También estarán presentes Marc Campdelacreu, corresponsal en Tel Aviv, cubriendo los actos en recuerdo a los rehenes israelíes, e Íñigo Herraiz como enviado especial para completar la cobertura con análisis y contexto.
La pública ampliará su apuesta documental con dos grandes producciones. El martes, 'En Portada' regresará a La 2 con "Gaza: Expediente Genocidio", una investigación que aborda las pruebas presentadas por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia para imputar a Israel por delitos de genocidio. Y el miércoles 8, 'Documentos TV' estrenará "Netanyahu, ¿crímenes y castigos?", un trabajo que examina las acusaciones de crímenes de guerra y contra la humanidad contra el primer ministro israelí y su cúpula militar.
Por su parte, laSexta emitirá este lunes 6 de octubre un especial de 'El Objetivo' por Gaza, con Ana Pastor al frente. El programa, que ocupará el prime time a las 22:45 horas, contará con entrevistas a familiares de los secuestrados por Hamás, activistas judíos que denuncian la ofensiva israelí y trabajadores humanitarios españoles asentados en los territorios ocupados. El espacio podrá verse también fuera de España a través de Atresplayer Internacional.
- Acepta bajarse el sueldo casi a la mitad para conservar su trabajo hasta jubilarse, pero la empresa le despide al año
- Un conductor atropella a un joven de 24 años en Castelló
- Coronan a un joven de la Vall d'Uixó como el hombre más guapo del mundo: descubre quién es
- El éxodo continúa y no es solo rural: La mitad de municipios de Castellón pierde población
- Amparo Máñez: «Bien asesorado, jubilarse a los 63 o a los 63 y medio cambia casi el 50%»
- Grave accidente con dos heridos en el polígono El Colador de Onda
- Netflix rodará una nueva serie de época en un municipio de Castellón
- La romería inclusiva a la Magdalena de Castellón: un recorrido que rompe barreras