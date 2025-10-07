Audiencias 06/10/2025
'MasterChef Celebrity' lidera con holgura la noche y 'Pretty Woman' cumple en Telecinco
'Territorio Pampliega' se despide con récord y 'El Objetivo' pincha con su especial sobre Gaza.
Redacción Yotele
'MasterChef Celebrity' lideró anoche con su nueva gala. El talent show culinario consiguió un buen 14,4% y 741.000 espectadores. En segunda opción queda Telecinco con el nuevo pase 'Pretty Woman', que anota un 11,1% y 666.000 seguidores.
'Renacer' baja del doble dígito y se conforma con un 9,8%, 'Territorio Pampliega' se despide con récord (5,2%) y 'El Objetivo' pincha con su especial sobre Gaza (4,1%).
Por la tarde, 'Aquí la tierra' logra el mejor dato de su temporada con un 14% y 1.336.000 televidentes. También fue día de récord para 'El diario de Jorge', que consiguió un 11,5% y 771.000 adeptos.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 13,8% y 1.631.000
MasterChef Celebrity: 14,4% y 741.000
Antena 3
El Hormiguero: 14% y 1.656.000
Renacer: 9,8% y 658.000
Telecinco
Supervivientes All Stars: Última hora: 8,5% y 986.000
Cine 5 estrellas: Pretty Woman: 11,1% y 666.000
Cuatro
First Dates: 7,2% y 848.000 / 8,3% y 951.000
Territorio Pampliega: 5,2% y 344.000
La 2
Cifras y letras: 4% y 445.000 / 6,4% y 778.000
Cine clásico: El padrino: 4,7% y 418.000
laSexta
laSexta Clave: 4,4% y 472.000
El Intermedio: 6,5% y 778.000
El Objetivo: Especial Gaza: 4,1% y 287.000
LATE NIGHT
Antena 3
Renacer: 5,6% y 155.000
Cuatro
Pasaporte Pampliega: 4,5% y 128.000
El Desmarque: 2,4% y 45.000
laSexta
Cine: Glaciación: 1,9% y 49.000
TARDE
Antena 3
Sueños de Libertad: 12,6% y 1.032.000
Y Ahora Sonsoles: 10,2% y 704.000
Pasapalabra: 20,8% y 1.908.000
La 1
Directo al grano: 10,7% y 839.000
Valle Salvaje: 12,2% y 819.000
La Promesa: 13,6% y 900.000
Malas lenguas: 11% y 819.000
Aquí la tierra: 14% y 1.336.000
Telecinco
El tiempo justo: 8,6% y 641.000
El diario de Jorge: 11,5% y 771.000
Agárrate al sillón: 8,2% y 757.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,6% y 502.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,1% y 347.000
laSexta
Zapeando: 5,7% y 456.000
Más Vale Tarde: 5,1% y 347.000
La 2
Saber y ganar: 1,9% y 171.000/ 5,9% y 513.000
Grandes Documentales: 3,5% y 265.000
Malas lenguas: 6% y 396.000
Espacios increíbles: 1,7% y 128.000
Grandes diseños revistados: 1,9% y 175.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 11,2% y 260.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,2% y 733.000
La ruleta de la suerte: 22% y 1.558.000
La 1
La Hora de La 1: 18,6% y 338.000
Mañaneros 360: 16,9% y 475.000 / 11,5% y 915.000
laSexta
Aruser@s: 13,8% y 190.000 / 13,8% y 278.000
Al Rojo vivo: 8,5% y 280.000
Telecinco
La mirada crítica: 7,4% y 122.000
El programa de AR: 13,3% y 309.000
Vamos a ver: 10,1% y 638.000
Cuatro
Alerta Cobra: 0,5% y 8.000 / 0,9% y 17.000 / 2,7% y 55.000
En boca de todos: 5,8% y 166.000
La 2
La pirámide: 1,2% y 76.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 23,4% y 2.144.000
Telediario 1: 15,4% y 1.403.000
Informativos Telecinco 15H: 10,6% y 966.000
laSexta Noticias 14H: 7,8% y 611.000
Noticias Cuatro 1: 6,7% y 462.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 20% y 2.246.000
Telediario 2: 13,4% y 1.502.000
Informativos Telecinco 21H: 7,4% y 843.000
laSexta Noticias 20H: 6,5% y 544.000
Noticias Cuatro 2: 4,9% y 408.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (13,7%), La 1 (13,4%), Telecinco (9,3%), laSexta (6%), Cuatro (5,7%) La 2 (3,8%)
Mes: Antena 3 (12,8%), La 1 (11,6%), Telecinco (9,4%), Cuatro (5,9%), laSexta (5,9%), La 2 (3,1%)
