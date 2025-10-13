La UER frena la decisión sobre Israel en Eurovisión y vuelve al plan inicial
El alto el fuego en Gaza retrasa la votación de noviembre a diciembre, como estaba previsto inicialmente
Redacción Yotele
Noviembre no será finalmente el mes en el que la UER decida qué hacer con la participación de Israel en Eurovisión 2026. Tras el alto el fuego en Gaza, el organismo ha aplazado la decisión a diciembre, tal y como estaba previsto de manera inicial.
De esta manera, el asunto volverá a formar parte de la Asamblea General ordinaria, como así lo ha informado la Unión Europea de Radiodifusión en un comunicado enviado este lunes a todos los responsables de las emisoras públicas.
"A la luz de los recientes acontecimientos en Oriente Medio, el Comité Ejecutivo coincide en la clara necesidad de un debate abierto y personal entre los miembros sobre la participación en el Festival de la Canción de Eurovisión 2026. Por lo tanto, el asunto se ha incluido en el orden del día de la Asamblea General ordinaria de invierno, prevista para diciembre, en lugar de una reunión extraordinaria previa", dice el comunicado de la UER.
La participación del país de Oriente próximo en las últimas dos ediciones ha provocado grandes tensiones entre los miembros de la UER, haciendo que España, Países Bajos e Irlanda anunciaran en firme su decisión de no participar en el próximo certamen si también se incluye a Israel en el concurso.
