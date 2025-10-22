Jordi invita a Angelo a 'escapar' de Castelló en First Dates: "Es una ciudad súper fea"

First Dates es un programa de televisión emitido por Cuatro en el que personas solteras acuden a un restaurante para tener una cita a ciegas con el objetivo de encontrar el amor. Presentado por Carlos Sobera, el espacio combina la realidad y el entretenimiento, convirtiéndose el formato en un referente del dating televisivo en España. En el último de estos programas, emitido este martes, Jordi, un estilista de 23 años, acudía a encontrar el amor. Su cita era Angelo, un italiano afincado en Castelló. Ambos conectaron, pero la que no quedó en muy buen lugar fue la ciudad de adopción del Angelo.

“¿Te gustaría quedarte en Castellón?”, preguntó Jordi a Angelo con cierta sorna, a lo que el italiano aseguraba no tener claro su futuro. Fue ahí cuando empezó la catarata de reproches del joven estilista a la capital de la Plana: “Es una ciudad súper fea. Es que es muy fea. Te has ido al lugar más feo de la Comunidad Valenciana, Castellón. Nunca nadie va a hablar bien de Castellón. Valencia me gusta e incluso puede rivalizar con Alicante, pero a Castellón la dejamos de lado, es otra cosa”, aseguraba Jordi al respecto de la ciudad.

Los dos jóvenes se conocieron en el popular programa de Cuatro. / CUATRO

La conversación entre ambos fue cordial, pero ya lejos de la mesa, Jordi bromeaba sobre sus valoraciones sobre la ciudad ‘turquesa y naranja’: “¡Ay! Me va a cancelar todo el mundo de Castellón... Es que es muy fea".

Angelo aseguraba en el programa que llegó a Castelló “para estudiar idiomas” y afirmó que “tendría una segunda cita con Jordi”, a quien aspiraba a conocer más. Por su parte, su compañero de velada también confirmaba que la relación entre ambos tiene visos de fructificar: "Tendría una segunda cita con Angelo, me ha parecido un chico muy afín a mí. Hemos hablado de muchas cosas que nos interesan a ambos, me quedo con ganas de conocerte más". ¿Quién sabe si lo harán en Castelló?