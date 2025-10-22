Ex compañeros
Susanna Griso rompe su silencio y valora de esta manera el salto de Gonzalo Miró a TVE: "Se lo merece"
La presentadora valora la marcha de su colaborador a la pública y las audiencias que está consiguiendo 'Directo al grano'.
Kevin Rodríguez
Susanna Griso rompe por fin su silencio sobre la salida de Gonzalo Miró de 'Espejo Público', rumbo a TVE. La presentadora, que tuvo al ahora presentador de 'Directo al grano' en su plantel de colaboradores hasta finales de agosto, ha respondido a las preguntas de los periodistas en un evento público.
"Nos echamos de menos mutuamente, que lo hemos hablado en más de una ocasión", comenta la catalana que además valora las audiencias del magacín de La 1: "Me alegro mucho por él, porque sé que le está yendo francamente bien y se lo merece".
Y lo cierto es que el programa de Marta Flich y Gonzalo Miró se ha instalado con éxito en la sobremesa de La 1, por encima del doble dígito y en segunda posición, solo por detrás de Antena 3 en su franja.
Respecto a la relación entre la conductora y Miró, ambos compartieron muchas horas de debate: "Nos reíamos mucho y nos picábamos mucho", recuerda Griso.
- Hallazgo macabro en Castellón: encuentran un cadáver en un contenedor
- Un pueblo de Castellón abre su primer supermercado para evitar que los vecinos tengan que irse fuera a comprar
- La investigación sobre el cadáver de Almassora se centra en su móvil y redes sociales
- Destrozos en un yacimiento arqueológico bien de interés natural en Castellón: "Es un ataque directo a nuestro patrimonio"
- El usuario del patinete eléctrico de Castelló tiene 40 días para evitar las multas
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en la playa de Voramar, en Benicàssim
- Los vecinos de Pérez Galdós: 'Es el contenedor que utilizamos a diario
- Boda de Mónica Toledo (hija del ex presidente de la Autoridad Portuaria y hermana del edil de Urbanismo de Castelló) y Jaime Moreno. Todas las fotografías