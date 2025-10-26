Nou 'talk show' en À Punt: el mític Josep Ramon Lluch i Anaïs Ordóñez presenten 'El retrovisor'
S’estrena este 8 de novembre a les 21:45 hores i plantejarà temes d’actualitat amb convidats de diferents generacions per a conéixer com ha canviat la societat valenciana en les últimes tres dècades
Per a la nit dels dissabtes a partir del 8 de novembre, À Punt proposa El retrovisor, un gran talk show en directe que a través de convidats de diferents generacions comprovarà com ha canviat la societat valenciana en els últims 35 anys.
Dos presentadors representaran eixe xoc generacional: el veterà Josep Ramon Lluch donarà veu al sector de la població més major, els coneguts com a boomers, i Anaïs Ordóñez, reflex de l’opinió dels més joves, etiquetats com millennials o generació Z. El debat està servit, cada dissabte a les 21:45 hores.
Problemes intergeneracionals
El retrovisor proposa un viatge al passat recent per a entendre el present de la societat. Per a plasmar-ho comptarà amb l’impagable arxiu de 35 anys de televisió pública, un tresor audiovisual d’alt valor sociològic per a descobrir si els temes que preocupaven els joves de fa 20, 25 o 35 anys són els mateixos que preocupen les noves generacions.
Este grantalk showes completarà amb reportatges, informes, enquestes al carrer, entrevistes amb personalitats, debats i testimonis on els protagonistes seran els ciutadans anònims que podran compartir en directe les seues opinions o experiències personals.
À Punt recupera amb El retrovisor el debat sobre temes d’actualitat social on els protagonistes són persones anònimes, un dels gèneres que més bona acollida ha tingut entre l’audiència de la Comunitat Valenciana. El format es transforma en una nova proposta audiovisual que contindrà els elements més innovadors de la televisió actual, com ara la interacció amb els teleespectadors a través de les xarxes socials, l’ús de la IA o les intervencions a través de videotelefonades.
Josep Ramon Lluch i Anaïs Ordóñez, la veu de dos generacions
Torna com a presentador d’El retrovisor Josep Ramon Lluch, que va conduir fa més de trenta anys alguns dels programes de més èxit de Canal 9 com araCarta Blanca i Parlevosté, callevosté.També director i productor de programes, té una llarga trajectòria professional amb desenes de programes d’entreteniment, magazins d’actualitat o debats a RTVV, RTVE, Antena 3, TV3, IB3, TVCM, Telemadrid, Canal Sur, Canal Extremadura i la televisió autonòmica de la Regió de Múrcia.
En esta nova aventura televisiva l’acompanya Anaïs Ordóñez, una jove periodista valenciana amb una consolidada trajectòria que, des de fa tres anys, presenta la secció d’Esports del NTC migdia. Ella serà el contrapunt generacional que aportaran les opinions i experiències vitals dels valencians més joves.
Vols participar en El retrovisor?
Des que va iniciar les emissions, l’octubre de 1989, RTVV ha sigut l’espill en què s’ha mirat la societat valenciana, l’altaveu que els ha donat la veu i l’aparador que ha donat a conéixer què féiem, pensàvem, necessitàvem o sentíem els valencians des de Pilar de la Horadada a Vinaròs.
Ara el programa fa una crida a les persones que van participar en algun dels programes de la nostra televisió pública en els anys 90 i volen tornar a reviure la seua intervenció i contar-nos què ha passat amb ells i si mantenen o no els seus punts de vista de fa 25 o 30 anys. Serà una manera de comprovar, dos o tres dècades després,com han evolucionatels interessos, preocupacions o la manera de ser.
