Cita imperdible
‘El hormiguero’ celebra su programa 3000 con una semana llena de invitados estrella: lista completa de entrevistados
Laura Pausini, Leo Harlem, Arturo Valls, Christopher Lloyd y Dani Martín pasarán por el programa en una semana de celebración en Antena 3
Carlos Merenciano
‘El hormiguero’ vive una semana histórica. El programa de Pablo Motos alcanza este lunes 27 de octubre su emisión número 3000 y lo celebrará con una batería de invitados muy especiales que pasarán por la mesa del espacio de Antena 3. La música, el humor, el cine y la televisión se dan la mano en unos días cargados de contenido y sorpresas.
La encargada de inaugurar la semana será Laura Pausini, una de las invitadas más queridas por el público del programa. La artista italiana presenta su nuevo single, "Mi historia entre tus dedos", primer adelanto de su próximo álbum, además de adelantar detalles de su nueva gira mundial, que por primera vez dará comienzo en España.
El martes 28 llegará el turno del humorista Leo Harlem, que despedirá los escenarios con un espectáculo final titulado "Hasta luego, Leo", que podrá disfrutarse en Madrid del 17 al 21 de diciembre. El cómico repasará algunos de los monólogos más recordados de su carrera.
El miércoles 29 la noche será doblemente especial. Arturo Valls visitará el programa para hablar del estreno de la nueva temporada de 'El 1%', que se emite justo después de ‘El hormiguero’ en Antena 3. Además, el espacio recibirá a Christopher Lloyd, el legendario actor de 'Regreso al futuro', con motivo del reestreno mundial de la película por su 40 aniversario.
La semana cerrará el jueves 30 con la visita de Dani Martín. El artista presentará "Gira 25 P*t*s Años", que arrancará con diez conciertos en el Movistar Arena de Madrid antes de recorrer el resto del país. Martín también estrenará en primicia su nuevo single en el plató.
