Mucho amor
Paz Padilla revoluciona ‘La Revuelta’ y convierte el programa de Broncano en una terapia colectiva de amor: "Bienvenidos a Telecinco"
La actriz acabó protagonizando un improvisado momento viral al hacer que varios espectadores dijeran “te quiero” a sus padres en directo
Carlos Merenciano
Paz Padilla volvió a demostrar que es imprevisible. La humorista gaditana visitó ‘La Revuelta’ para promocionar su nueva película ‘Cuerpos locos’, pero lo que debía ser una entrevista convencional se transformó en un caótico y entrañable momento televisivo. Nada más entrar en el plató, Padilla pidió que pusieran el tráiler del filme y, sin esperar a la escaleta del programa, tomó el control de la emisión, dejando a David Broncano prácticamente como espectador de su propio espacio.
“Olvida la escaleta”, le soltó entre risas mientras recorría el teatro saludando al público. En un gesto espontáneo, se detuvo a hablar con una mujer que le confesó padecer una dolencia crónica, aceptó un regalo de ganchillo y le dijo “te quiero”. A partir de ahí, la entrevista se transformó en una especie de terapia colectiva.
Paz explicó que decir esas dos palabras era un acto de gratitud y que, en una ocasión, conoció a alguien que nunca se las había dicho a sus padres. Inspirada por esa anécdota, decidió repetir el experimento en directo. Bajó al patio de butacas y preguntó quién no había dicho nunca “te quiero” a sus progenitores. Una joven se ofreció, llamó a sus padres y, entre lágrimas, se lo dijo por primera vez. “Estamos muy orgullosos de ti”, respondieron ellos. “Pues, ¡bienvenidos a Telecinco!”, bromeó Broncano ante el desconcierto general.
El emotivo caos continuó con más espectadores que se animaron a expresar su cariño a familiares en directo, en un clima de emoción y espontaneidad. Incluso cuando el grupo sueco The Hives hizo su entrada en el teatro, Padilla les interceptó para lanzarles la misma pregunta sobre el amor y la familia.
