Una soltera de 'First Dates' le propone una oferta irrechazable a su cita tras salir del restaurante

Desde el día que se estrenó 'First Dates' en Cuatro, el programa ha dejado grandes momentos para los telespectadores con historias peculiares y extrañas, aunque no sucede en todas las citas. Sin embargo, el principal motivo del formato es que las personas que acuden al restaurante encuentren el amor, pero no todas las veces ocurre.

El formato está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido el éxito desde el primer día que se emitió que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los amantes del programa pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas, que tienen la clara intención de encontrar a su media naranja. Estos concursantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se irán conociendo poco a poco y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si quieren seguir conociéndose alejados de las cámaras o prefieren no volver a mantener el contacto nunca más.

La cita a ciegas

El programa ha juntado a Luis, de 20 años, y a Lorena, de 23 años. Solo al llegar al restaurante de citas de Cuatro, la soltera ha confesado que "estaría todo el día viajando". A lo que respecta al amor, ha reconocido que "siempre voy con actitud, me gusta estar de buen rollo".

En cambio, su cita, Luis, que es tatuador, se considera "una persona detallista". Por este motivo, le ha regalado un cuadro de algunos de sus tatuajes. La primera reacción entre ambos ha sido muy positiva, ya que el joven ha confesado "me ha gustado su look". En cambio, la soltera ha revelado a los organizadores del programa que "la verdad es que me ha molado".

Con el transcurso de la cena, Luis le ha dicho que está buscando el amor verdadero, debido a que está harto de las relaciones cortas y sin amor: "No tengo la cabeza para estar perdiendo el tiempo con juegos y toxicidades". Lorena que se atreve con todo le ha manifestado sus intenciones de viajar por todo el mundo, cosa que le ha gustado a Luis.

La cosa se iba calentando poco a poco entre ellos dos, y el soltero ha querido dejar claro que la ha gustado por una cosa: "Tienes una presencia limpia". Después, la joven, por la cara, le ha dicho que le iba a regalar un empaste.

En el momento decisivo de la cita, ambos han decidido irse juntos para seguir conociéndose fuera del programa. En esta ocasión, el amor ha triunfado en 'First Dates'.