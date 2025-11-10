Batalla por la audiencia
Broncano planta cara a Pablo Motos: Rosalía visita por primera vez ‘La revuelta’ y se enfrenta a la esperada entrevista de Andy en 'El hormiguero'
La cantante visita por primera vez ‘La revuelta’ para presentar su nuevo disco, mientras Antena 3 programa la primera entrevista en solitario del exintegrante de Andy y Lucas.
Carlos Merenciano
La noche de este lunes, 10 de noviembre, promete ser uno de los grandes pulsos televisivos del otoño. Dos nombres que poco tienen que ver entre sí, pero que concentran una enorme atención mediática, se enfrentan por la audiencia. En La 1, Rosalía pisa por primera vez el plató de 'La revuelta' para presentar su nuevo álbum, "Lux". En Antena 3, Andy Morales, tras la separación definitiva del dúo Andy y Lucas, se sienta con Pablo Motos en 'El hormiguero' para conceder su primera entrevista en televisión.
La expectación en torno a la aparición de Rosalía no es menor. La artista catalana regresa a la televisión pública en pleno lanzamiento de su cuarto disco, tres días después de que "Lux" llegara a las plataformas digitales. Su visita a 'La revuelta', el programa que David Broncano conduce en el Teatro Príncipe Gran Vía, es ya uno de los grandes eventos del año para el espacio, pues se habían propuesto este hito durante la temporada.
Enfrente, Andy Morales vive su particular noche de estreno en solitario. El músico gaditano, que durante más de dos décadas formó parte del popular dúo Andy y Lucas, acude a 'El hormiguero' para presentar su nuevo single, "Marioneta", con el que inicia su carrera en solitario. En esta entrevista, el cantante promete hablar sin tapujos de su ruptura profesional con Lucas González y del desgaste personal que atravesaron en los últimos años.
El duelo entre Rosalía y Andy Morales simboliza, además, dos formas muy distintas de entender el entretenimiento. 'La revuelta', con su mezcla de humor, música y conversación imprevisible, se enfrenta a 'El hormiguero', un formato consolidado y líder del access de Antena 3. Broncano buscará conectar con el fenómeno global de la artista catalana, mientras que Motos apelará a la nostalgia de toda una generación que creció con los temas del dúo gaditano, y con el morbo de conocer qué ocurrió entre ambos.
