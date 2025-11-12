En 'El tiempo justo'
Andy, liberado con Joaquín Prat tras su separación de Lucas: "Ahora podré hacer lo que yo quiera"
El artista visita el programa de Joaquín Prat para hablar de su nueva etapa en solitario y de la ruptura con su compañero tras más de dos décadas juntos
Kevin Rodríguez
Andy se sentó ayer en 'El tiempo justo' sólo unas horas después de su entrevista en 'El Hormiguero'. El artista ha comenzado su carrera en solitario con 'Solo', tras su separación definitiva con Lucas.
"Me siento liberado. Ahora podré hacer lo que yo quiera", comenta. "Sí, me siento más tranquilo, mucho más tranquilo", confesó durante la charla. "No preveía que fuéramos a terminar tan mal. Me da mucha pena porque hemos compartido cosas muy bonitas y hemos sido amigos toda la vida. Ha sido inevitable, pero me da muchísima lástima", reconoce el cantante.
"Nunca me había planteado una carrera en solitario, no me veía sin Lucas. Pero después de cómo fue todo… no me iba a quedar en casa", explicó sobre su nuevo trabajo que comenzó a planear en mayo.
Por último, el intérprete confesó que llegó a plantearse no publicar su tema 'Marioneta' para que no se relacionase con su ruptura con Lucas: "No quería entrar en más lío del que había, pero es un tema muy personal, habla de experiencias que he vivido y de un desamor que me hizo mucho daño".
- Grave incendio en la Ciudad del Transporte de Castelló: explosiones y una empresa calcinada
- Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
- Cierran dos céntricas y conocidas terrazas de ocio de Castelló
- Nuevo accidente laboral fatal en Castellón: muere un joven trabajador en Vilafamés
- Ocho restaurantes de Castellón entre los 55 mejores de la Comunitat
- El Ayuntamiento de Castelló tiene una carta para ti: novedades sobre tasa de la basura y especial atención los inquilinos
- Detienen en Onda al hombre más buscado: lo reclamaban 12 juzgados
- Incendio en Castellón: 'El chaval había remontado la empresa y es una lástima que se le haya quemado