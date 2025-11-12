En 'El Hormiguero'
Juan del Val acusa a TVE de manipular la información e incendia la batalla de las audiencias
El colaborador de Antena 3 dedicó unos minutos a criticar a la competencia un día después de la histórica victoria de 'La revuelta' sobre 'El Hormiguero'
Kevin Rodríguez
Un día después de la histórica victoria de 'La revuelta' sobre 'El hormiguero' con las visitas de Rosalía y Andy, Juan del Val echó leña al fuego en la batalla de las audiencias acusando a TVE de manipular la información.
El programa de Pablo Motos abordó en sus últimos minutos la dimisión del director general de la BBC, Tim Davie, tras acusaciones de parcialidad y manipulación. Una noticia que sirvió para entrar de lleno a opinar sobre la línea editorial de la cadena pública.
"Podemos protestar todo lo que queramos con esto, y estoy totalmente de acuerdo, pero también creo que la culpa la tenemos los ciudadanos", comenzaba su reflexión el reciente ganador del Premio Planeta.
"Los ciudadanos deberíamos ser igual de críticos cuando ves que una televisión pública está manipulando la información... Es lo que sucede ahora en TVE, sin ninguna duda, y en la mayoría de autonómicas, por no decir en todas", apuntaba el escritor.
"Es un instrumento político y los ciudadanos lo toleramos. Deberíamos no tolerarlo, ser igual de beligerantes. Ahora mismo, un votante del PSOE podría ser igual de beligerante con Telemadrid que con TVE. Esto es lo que no se puede consentir y la culpa la tenemos nosotros", se quejaba desde la tertulia de 'El hormiguero'.
- Grave incendio en la Ciudad del Transporte de Castelló: explosiones y una empresa calcinada
- Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
- Cierran dos céntricas y conocidas terrazas de ocio de Castelló
- Nuevo accidente laboral fatal en Castellón: muere un joven trabajador en Vilafamés
- Ocho restaurantes de Castellón entre los 55 mejores de la Comunitat
- El Ayuntamiento de Castelló tiene una carta para ti: novedades sobre tasa de la basura y especial atención los inquilinos
- Detienen en Onda al hombre más buscado: lo reclamaban 12 juzgados
- Incendio en Castellón: 'El chaval había remontado la empresa y es una lástima que se le haya quemado