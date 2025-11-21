Baja temporal
Buenafuente anuncia un parón laboral "por prescripción médica" tras confirmar que presentará las Campanadas de TVE
El presentador anuncia su marcha por un periodo de tiempo indeterminado para recuperarse de una etapa profesional intensa que le ha producido un agotamiento excesivo
Redacción Yotele
Andreu Buenafuente ha decidido hacer un pequeño paréntesis profesional por motivos de salud. El cómico ha comunicado que se tomará un tiempo de descanso, de duración indeterminada, por prescripción médica, lo que supondrá que dejará de presentar 'Futuro imperfecto' en TVE y 'Nadie sabe nada' en la Cadena SER. Según ha conocido este portal, su compromiso con la cadena pública para presentar las Campanadas de Nochevieja junto a Silvia Abril sí que se mantiene en pie.
"Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño", asegura el catalán en su escrito. Según ha conocido este portal, su compromiso con la cadena pública para presentar las Campanadas de Nochevieja junto a Silvia Abril sí que se mantiene en pie.
- El pueblo de Castellón que planta cara a la despoblación: gana 20 habitantes y supera los 100
- Atrapan en Castellón a uno de los diez fugitivos más buscados por Canadá: lo detienen en un bar
- Accidente en la CV-14 en Castellón: vuelca un camión en mitad de la vía
- Les Coves de Sant Josep suben de nivel: hallan 46 metros de nuevas galerías y entran en un exclusivo ránking
- La plaza de un pueblo de Castellón que está inspirada en el Paseo de la Fama de Hollywood
- En diciembre los usuarios de patinetes de Castelló deberán elegir: o cumplen la norma o multa
- El partido de 'Miami' entre el Villarreal-Barcelona ya tiene horario
- Mujeres emprendedoras que abren camino en Castellón: 'Lo más difícil ha sido que me vean como la gerente