El cantante de 'La ruleta de la suerte' se pronuncia con dureza sobre las críticas: "Hubiera matado a personas el día que mi hija me llamó llorando”

Joaquín Padilla, el famoso cantante de 'La ruleta de la suerte', que tantos momentos buenos le ha dado al programa de Antena 3 ha confesado el lado oscuro de ocupar este papel. Padilla ha destacado lo mejor y lo peor de ser el cantante del programa de Jorge Fernández.

La voz del trío musical de 'La ruleta de la suerte', se ha sincerado en una entrevista con el creador de contenido Rhecky sobre el odio que recibe en redes sociales. Lejos de mostrarse afectado por las críticas, Joaquín Padilla afirma: "A mí me las trae al pairo", al ser preguntado por los ataques que recibe online.

El cantante reivindica el esfuerzo técnico y vocal que exige su trabajo diario, que a menudo es incomprendido por quienes critican desde el desconocimiento. Padilla explicaba que muchas veces recibe mensajes de artistas reconocidos que valoran su labor, ya que en el programa se programan los temas sin margen, casi siempre de un día para otro.

"Yo hago un tema de David de María y David de María me escribe: 'Tío, gracias. Qué difícil lo que haces. Yo llevo ocho músicos en directo, y lo hacéis vosotros siendo tres'", explicó el cantante. Para Padilla, el respeto profesional llega de quienes conocen las dificultades reales del oficio: actuar sin ensayo previo, con listas de canciones improvisadas y sin margen de error. "A mí lo que me mandan es un link de YouTube", comentó sobre la preparación exprés que requieren las actuaciones del programa.

Las críticas afectan a su familia

Sin embargo, no todo es fácil de sobrellevar. El artista recordó uno de los momentos más duros que ha vivido por culpa del acoso en redes, cuando su hija pequeña le llamó llorando al ver un vídeo de TikTok en el que se decía que "era lo peor". En ese momento, "reflexioné mucho", confesó. "El único día que hubiera matado a personas es el día que mi hija de nueve años me llamó llorando porque había visto un vídeo en TikTok donde decían que era lo peor", agregó.

Para él, este tipo de odio gratuito puede tener consecuencias graves: "O eres una persona muy fuerte, o eres una persona que tiene problemas", decía sobre el impacto psicológico que puede sufrir quien es blanco de ataques constantes.

Padilla también denunció la malicia con la que algunos usuarios de redes sociales se dirigen a él directamente, etiquetándole a él y a su lugar de trabajo. "Hay gente que dice: 'Eres un gilipollas', y pone '@Joaquín' para que lo veas tú, y '@LaRuletaDeLaSuerte' para que lo vean en tu curro", lamentó, dejando claro que no se trata solo de una opinión, sino de un intento consciente de hacer daño.

Detrás de todas las risas en las redes sociales, está la figura de Joaquín Padilla que sufre por su hija.