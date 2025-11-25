Gala 10
'OT 2025' vivió su expulsión más dura con las primeras actuaciones con invitados
Pablo Alborán y Elena Gadel visitaron el talent show para interpretar sus canciones con los triunfitos
Kevin Rodríguez
'OT 2025' vivió anoche su expulsión más dura de lo que llevamos de edición. El talent show que presenta Chenoa despidió a uno de los favoritos y eligió a los últimos nominados de la temporada.
Pero antes los concursantes subieron al escenario para interpretar 'Saturno' junto a Pablo Alborán. Claudia Arenas, Cristina, Téyou, Guillo Rist, Crespo, Olivia, Guille Toledano y Tinho abrieron así la gala y después interpretaron junto a Elena Gadel el tema 'Lobo'.
Después de las actuaciones de los ocho concursantes, Chenoa anunció que Téyou se convertía en la nueva expulsada: "Los espectadores de OT han decidido, con el 52% de los votos, que quien debe seguir en la Academia sea Guillo Rist".
Tras la expulsión, Miriam Rodríguez anunció a Tinho como favorito. Por su parte, el jurado propuso a Guille, Guillo, Claudia y Crespo para abandonar la academia. Los profesores salvaron a Claudia y los compañeros optaron por darle una nueva oportunidad a Guille, por lo que tanto Guillo como Crespo se jugarán la próxima expulsión.
- Aceleran las obras de los nuevos vestuarios del Villarreal que irán unidos a La Cerámica por una pasarela aérea
- Un árbitro de Castellón hace desalojar toda la grada y la cantina por miedo a una agresión
- El aceite de Castellón ya no se paga a precio de oro: los productores denuncian que apenas cubren los costes
- Un pueblo de Castellón apuesta por sus mayores: 6 euros diarios para comer en bares locales
- Aemet empeora la previsión en Castellón y eleva a naranja la alerta por fuertes vientos
- La nacionalidad que desbanca a la marroquí como la que más está migrando a Castellón
- La emboscada al recaudador de las tragaperras de Castellón
- Crisis en Azteca Cerámica: el administrador concursal buscará un 'final ordenado' a la veterana empresa