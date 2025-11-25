Rumbo a la isla
Telecinco renueva 'La isla de las tentaciones' por una décima edición, que ya tiene fecha para iniciar su producción
La cadena pone en marcha la nueva temporada del formato, que volverá a contar con Sandra Barneda y se grabará a comienzos de 2026.
Carlos Merenciano
Telecinco ha activado oficialmente la producción de la décima edición de ‘La Isla de las Tentaciones’, uno de sus formatos más reconocibles. La cadena ha encargado la nueva entrega a Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), que volverá a ocuparse de la grabación y el desarrollo del reality.
La próxima temporada se rodará en enero, cambiando el calendario habitual del programa, pues suele grabarse en la época estival. Sandra Barneda regresará como presentadora, consolidándose como rostro principal del formato tras encabezar la mayoría de sus ediciones.
Mediaset adelanta que nuevas parejas pondrán a prueba la solidez de sus relaciones, enfrentándose a las dinámicas del programa y conviviendo por separado con los solteros y solteras. El objetivo vuelve a ser el mismo: comprobar hasta qué punto la confianza y los compromisos resisten el entorno de tentación.
Con esta décima edición, Telecinco refuerza su apuesta por uno de sus realities más exitosos, que ha logrado mantenerse como un referente de entretenimiento y convertirse en una de las marcas clave de la programación del grupo.
Por lo que respecta a las audiencias de la novena edición, cabe destacar que la media es la más baja de su historia, con un 12,8% de media de cuota de pantalla hasta la última emisión, aunque hay que tener en cuenta que se debe a las bajas audiencias de las galas emitidas en martes y miércoles en el access prime time contra programas como 'El hormiguero' o 'La revuelta'. Durante las galas del lunes, el programa se mueve en sus datos habituales, llegando a su máximo este mismo lunes, al conseguir un 17% de share.
