Telecinco
Lydia Lozano se vuelve a ausentar en '¡De viernes!' por "causas de fuerza mayor"
El motivo son las complicaciones que está sufriendo su marido Charly tras la operación de espalda que tuvo hace varias semanas
EP
Lydia Lozano ha vuelto a ausentarse en el '¡De viernes!' esta semana debido a las complicaciones que está sufriendo su marido Charly tras la operación de espalda que tuvo hace varias semanas.
Ha sido Beatriz Archidona quien ha anunciado al inicio del programa que "falta una pieza fundamental" por "causas de fuerza mayor, ya que está muy pendiente de su marido Charly" y no dudaba en mandarle un mensaje de ánimo: "Te queremos y te esperamos aquí en tú casa".
A raíz de una operación de espalda, el marido de Lydia sufrió una complicación debido a una bacteria que se "comió" una válvula y por ese motivo le tuvieron que operar después del corazón.
"Le quitaron la válvula, le limpiaron toda la parte del corazón y ahora le tienen que hacer todo el rato analíticas para saber si la bacteria se ha reproducido", explicaba la colaboradora de televisión, completamente desesperada por la situación que estaba atravesando.
Las dos últimas semanas Lozano no había faltado al programa, ya que estuvo presente en la entrevista en plató a Kiko Rivera y también en la de Isa Pantoja. Sin embargo, este viernes parece que la tertuliana ha decidido no asistir a plató y quedarse al lado de su marido en estos delicados momentos.
- Así puedes asegurarte de que tienes los siete tickets para rebajar la tasa de la basura a la mitad en Castelló
- La casa más iluminada de Benicàssim: un decorado de Navidad digno de película
- Así se transformará uno de los pueblos más bonitos de España en Castellón: luces nocturnas y videomapping
- La campaña de la clemenules se tuerce en Castellón: precios a la baja y costes récord
- Jorge Lengua (Llavor), la nueva estrella Michelin de Castellón: 'Todo comenzó con una cocina que me trajeron los Reyes Magos
- Pillan a un falso profesor dando clase en la UNED de Vila-real sin tener titulación
- Subida histórica de sueldo para los 33.000 funcionarios de Castellón: esto es lo que cobrarán
- La sanción de la RFEF a Roig Negueroles tras dirigirse a José Luis Mancilla en el Villarreal-Mallorca