Castellón se cuela en OT: abuela de Burriana, vacaciones en el Alto Mijares y gastronomía del Grau

La academia de Operación Triunfo ha regalado uno de esos momentos inesperados que hacen que cualquier castellonense pase de mirar la tele de reojo a escucharla con atención. ¿El motivo? De repente, alguien menciona algo 'de lo nuestro'.

En una charla distendida entre Noemí Galera y Guillo Rist, Castellón se coló sin avisar y se convirtió, de la nada, en protagonista de la conversación. Ambos descubrieron que comparten una conexión especial con la provincia.

Noemí Galera, con familia castellonense

La directora de la academia confesó que su abuela era de Burriana, un vínculo que mantiene vivo: “Sigo yendo a Castellón siempre que puedo”.

Noemí incluso lanzó recomendaciones muy concretas. Dijo que suele veranear por la provincia, concretamente en la zona del Alto Mijares. Y además, aprovechó para recomendar el restaurante Mediterráneo, del Grau.

Guillo Rist, el concursante que mantenía la conversación con ella, tampoco se quedó atrás y reveló que también tiene un vínculo con una persona de Castelló, y que ha visitado en varias ocasiones Benicàssim.

OT entra en su tramo decisivo

Con la final cada vez más cerca, la última gala de OT ha confirmado que Guillo Rist, el protagonista de la 'escena castellonense' se ha ganado su plaza entre los seis semifinalistas del concurso.

Su actuación de esta semana ha destacado por encima de la de Crespo, cuya adaptación al reggaeton de Quevedo ha generado más dudas entre el público y los seguidores del formato.