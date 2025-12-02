Jorge Javier Vázquez destapó su pánico al VIH durante su juventud: "Era incapaz de hacerme una prueba"
El presentador rompe el silencio sobre sus años de angustia por el sida, revelando cómo el miedo le robó la juventud.
Kevin Rodríguez
Jorge Javier Vázquez, uno de los rostros más icónicos de la televisión española, se abrió el lunes en directo en Telecinco, desgranando los "años de terror" que vivió en las décadas de los 80 y 90 por el miedo al VIH. El presentador aprovechó el Día Mundial del Sida en su programa y el testimonio de Ángel para abrirse en canal.
Con voz entrecortada, Vázquez relató: "Era incapaz de hacerme una prueba. Vivía en un estado de pánico constante, viendo cómo amigos morían a mi alrededor". El presentador, que ha construido su carrera sobre confesiones crudas y sin filtros, describió cómo ese terror le impedía disfrutar de su sexualidad y lo sumía en una espiral de ansiedad. "El VIH no era solo una enfermedad; era el fin del mundo para muchos de nosotros", añadió, evocando una época en la que la falta de información y el estigma social convertían el miedo en una cárcel invisible.
"Hoy hablamos de ello, pero entonces era un secreto que te podía destruir", añadió para finalizar el comunicador.
"Historias como la tuya ayudan a visibilizarnos. Este es el VIH de hoy. No estamos en los 80, ya no morimos como antes", añadió Ángel, agradecido por el testimonio del catalán
- Un poblado de Castellón abandonado durante casi 40 años renace como modelo de turismo rural
- Tragedia en Vila-real: Fallece una niña de 12 años en la piscina del centro de tecnificación deportiva
- Desarticulan en Castellón la primera célula terrorista vinculada al grupo neonazi The Base
- El misterio de la mujer desaparecida en Benicàssim: 'Se dejó la ropa en la arena, pero no había llaves ni móvil
- Todos los destinos para volar desde el aeropuerto de Castellón en 2026
- 233 puestos y miles de visitantes: la Fira de Santa Caterina de Vila-real rompe récords
- Pablo Hernández, después del triunfo ante Las Palmas: 'Podemos ganar a cualquiera
- La Fira de Santa Caterina de Vila-real, en imágenes