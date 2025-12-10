Islandia también se va de Eurovisión por la participación de Israel
Se suma a España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos, que ya adelantaron que no estarán en la edición de 2026
EFE
Berlín
La televisión pública islandesa RÚV anunció este miércoles que se retirará de la próxima edición de Eurovisión después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) tomase la decisión de permitir la participación de Israel, sumándose a otros cuatro países que ya anunciaron su salida por este motivo, España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos.
- Villa María de Benicàssim renace como residencia de recreo y se abre a estancias exclusivas
- Accidente de tráfico en Castellón: provoca retenciones de varios kilómetros en la AP-7
- Las imágenes de Villa María en Benicàssim
- Un castillo histórico de Castellón renace: avanzan las obras de restauración
- Preacuerdo en el convenio de la cerámica: habrá mejoras económicas y reducción de la jornada
- El belén en tres alturas que un matrimonio de Castellón convierte en una obra de arte cada Navidad
- El espectacular belén en tres alturas que un matrimonio de Castellón convierte en una obra de arte cada Navidad
- Un pequeño municipio castellonense impulsa una gran ciudad deportiva de 55.000 m2