Audiencias 13/12/2025
'Eurovisión Junior' pincha en TVE mientras 'La ruleta' y 'laSexta Xplica' viven un sábado de récord
El concurso de Jorge Fernández marca su segundo récord consecutivo
'Eurovisión Junior' celebró ayer su nueva edición con victoria para Francia y buen quinto puesto para España. Lo hizo nuevamente de TVE, pero sólo consiguió llamar la atención del 8,1% y 681.000 espectadores, bajando así 4 puntos respecto a la edición de 2024.
En la noche, 'La ruleta de la suerte' marca su segundo récord consecutivo y logra el mejor dato de su historia desde que se emite en prime time con un buen 12,6% y 1.281.000 seguidores.
Por su parte, 'laSexta Xplica' también marca récord de temporada con un gran 8,4% y 682.000 fieles. En cuanto al cine de La 1, la cinta de la pública anotó un 9,4% y 891.000 televidentes.
