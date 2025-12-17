En 'Y Ahora Sonsoles'
Óscar Casas se sincera con Sonsoles sobre cómo ha sido trabajar con Ana Mena: "Muy fácil, es una artista"
El actor ha visitado las instalaciones de Antena 3 para promocionar la película Ídolos
Kevin Rodríguez
Tenerife
Óscar Casas visitó esta tarde el plató de Sonsoles Ónega en Antena 3 para hablar de sus nuevos proyectos y repasar su hasta ahora exitosa trayectoria como actor.
El cuarto de los cinco hermanos Casas también ha dejado momentos más íntimos, como algunas confesiones sobre Ana Mena, con quien además de compartir ahora vida sentimental, trabajó en la película Ídolos.
"Trabajar con ella ha sido muy fácil", confiesa el protagonista de 'El gran salto'. "Es una artista de los pies a la cabeza", añade el actor. Por último, el joven elogia el trabajo de la cantante a pesar de no tener experiencia en interpretación: "Ella antes de salir al escenario se transforma".
- 5 municipios de Castellón ya superan los 1.000 l/m² anuales... Y las lluvias van a continuar
- Carrefour vende su hipermercado de Vila-real a una firma de EEUU
- El robo a un hotel de Benicàssim que lideró un extrabajador: se llevaron 15.000 euros
- Así será el nuevo mirador cerámico en una emblemática montaña de Castellón
- Castelló dice adiós a otro comercio veterano del centro
- Pablo Hernández, tras la quinta victoria consecutiva frente al Mirandés: 'Jugando así, los rivales tienen que hacer mucho para ganarnos
- Así será el nuevo mirador en una emblemática montaña de Castellón
- Castelló pisa el freno… y acaba antes: la Zona de Bajas Emisiones ya es una realidad