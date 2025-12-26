La televisión tradicional marca un nuevo mínimo en 2025: menos de tres horas de consumo al día

El consumo de la televisión tradicional continuó su tendencia a la baja en 2025 y alcanzó su mínimo anual en más de tres décadas, con una media de 161 minutos por persona y día, diez minutos menos que en 2024, según los datos publicados este viernes por la consultora Barlovento.

Desde que en 1992 se comenzó a elaborar este informe sobre el mercado televisivo en España, nunca se había registrado un promedio de consumo tan reducido. El máximo histórico se alcanzó en 2012, con 246 minutos diarios, para después iniciar un descenso sostenido que solo se interrumpió en 2020, año del confinamiento por la pandemia, cuando el consumo repuntó hasta los 240 minutos.

En paralelo, la edad media del espectador de televisión tradicional ha seguido aumentando y en 2025 se sitúa en los 58 años, máximo histórico ya alcanzado en 2023.

Consumo híbrido

Por el contrario, el tiempo dedicado a otros usos del televisor distintos de la televisión convencional volvió a crecer en 2025 y alcanzó una media de 53 minutos diarios por persona, el máximo anual con tres minutos más respecto al año pasado. De ese tiempo, 47 minutos corresponden al consumo de plataformas de 'streaming' e internet, tres minutos a la reproducción de contenidos grabados y otros tres a videojuegos y radio. La edad media de estos usuarios es de 43 años.

En conjunto, el consumo total de televisión tradicional e híbrida fue de 215 minutos por persona y día, seis minutos menos que el año anterior.

Datos de audiencia televisiva

El informe, a partir de los datos de la empresa Kantar, también analiza las cifras de audiencia, promediadas hasta el 15 de diciembre. La cadena de televisión líder de este 2025 por cuarto año ininterrumpido ha sido Antena 3, con una cuota media del 12,8% (sube un 0,2% respecto al año anterior), seguida de La 1 de TVE, que aumenta un 0,5% y llega al 11%, su mejor dato en los últimos trece años.

Telecinco, por su parte, registra su mínimo anual, con una cuota media del 9,5% tras caer cuatro décimas, y ocupa la tercera posición del ranking. A continuación se sitúan las cadenas autonómicas, que en conjunto logran un 8,5% de cuota media tras crecer cuatro décimas. Les siguen laSexta, que baja una décima hasta el 6,3%; Cuatro, que sube cuatro décimas y alcanza el 5,8%; y La 2 de TVE, que mejora tres décimas y se sitúa en el 3%.

En cuanto al liderazgo diario, Antena 3 encabezó la audiencia durante 283 días del año, frente a los 51 días de La 1 y los 15 días de Telecinco.

Por grupos empresariales, Atresmedia lideró el mercado con una cuota del 26,1%, seguida de Mediaset, con el 24,5%, y el Grupo RTVE, con el 16,5%.

Canales temáticos de pago

Las cadenas temáticas de pago continuaron ganando peso y alcanzaron en 2025 su quinto récord anual consecutivo, con una cuota del 11,4%. Entre las más vistas se encuentran, por este orden, LaLiga TV (Movistar+), Movistar+, DAZN LaLiga, Warner TV, Star Channel, Liga de Campeones (Movistar+), Canal Hollywood, AXN, Calle 13 y Eurosport.

Las diez emisiones más vistas del año fueron casi todas retransmisiones de partidos de fútbol, con la única excepción del Festival de Eurovisión, que logró situarse en el séptimo y décimo puesto gracias al momento de las votaciones y al conjunto del certamen.

Plataformas más vistas

Respecto a las plataformas de 'streaming' y servicios OTT, acumularon un total de 17,5 millones de espectadores diarios, con un consumo medio de 74 minutos al día y una edad media de 50 años.

Netflix y Prime Video se mantienen como las plataformas más vistas en España, con 19 y 18,1 millones de espectadores, respectivamente. Les siguen YouTube, con 13,6 millones; Movistar Plus+, con 9,2 millones; y Disney+, con 8,5 millones. Estas plataformas también lideran el tiempo de visionado, encabezadas por Netflix, con una cuota del 17,9%, y Prime Video, con el 10,6%, seguidas de YouTube (10,4%), Movistar+ (9,4%) y Disney+ (4,2%).