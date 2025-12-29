Santi Cazorla pillado en la Gala Inocente 2025: así brilló el exjugador del Villarreal

La Gala Inocente, Inocente es una de esas tradiciones televisivas que muchos asocian directamente con la Navidad y el Día de los Santos Inocentes, cada 28 de diciembre, en La 1 de RTVE. La gala mezcla humor, sorpresa y un punto de nervios a través de cuidadas cámaras ocultas a rostros muy conocidos, pero siempre con un fin que va mucho más allá de la broma. Y es que, detrás de cada risa y cada momento de tensión, hay un objetivo solidario muy claro: recaudar fondos para la lucha contra el cáncer infantil. Desde su primera edición en 1995, el programa se ha ganado un lugar especial en el corazón de los espectadores, consolidándose como uno de los grandes referentes solidarios de la televisión española y logrando, año tras año, cifras destacadas de audiencia y donaciones, como volvió a suceder en la edición de 2025, que batió récords tanto de seguimiento como de solidaridad.

El protagonista

Santi Cazorla, uno de los futbolistas más queridos que ha pasado por el Estadio de la Cerámica, ha vuelto a demostrar que su nobleza es tan grande como su calidad con el balón. En esta ocasión, el actual jugador del Real Oviedo fue el protagonista de una elaborada broma para la Gala Inocente Inocente 2025, donde se vio envuelto en un supuesto conflicto de patrimonio nacional que puso a prueba su temple.

El "robo" del casco de Don Pelayo. / FUNDACIÓN INOCENTE

El "robo" del casco de Don Pelayo

La trama, ambientada en Asturias, giraba en torno al hallazgo de un casco perteneciente al legendario Rey Don Pelayo, una pieza arqueológica de incalculable valor datada en el siglo VIII. Cazorla, acompañado por su amigo y "gancho" Dani Hernández, fue invitado a ver la pieza bajo un estricto protocolo que incluía la supuesta visita de la Princesa Leonor.

La situación se tornó crítica cuando, tras ser incitados a probarse el casco por el personal de la excavación, la pieza cayó al suelo rompiéndose en varios pedazos. En un momento de máxima tensión, mientras su compañero intentaba culparle del accidente, Cazorla mantuvo una actitud íntegra, admitiendo que ambos habían estado "jugando" con el objeto pero negando haber sido él quien lo soltó.

El guiño a la "terreta" y al Villarreal

Uno de los momentos más significativos para los telespectadores ocurrió durante el interrogatorio de los supuestos agentes del CNI. Uno de los oficiales, rompiendo momentáneamente su papel autoritario, confesó ser valenciano y fiel seguidor del Villarreal CF.

"Yo soy del Villarreal, soy de la terreta... se me pone la piel de gallina cuando veo gente como tú, que ha dado tanto por el Villarreal", le confesó el agente al futbolista mientras le pedía, fuera de todo protocolo, que le firmara la camisa. Cazorla, con la humildad que le caracteriza, respondió con una sonrisa reconociendo que guarda un "pasado muy bueno" en el club amarillo.

Un corazón de oro por una buena causa. / FUNDACIÓN INOCENTE

Un corazón de oro por una buena causa

Más allá de las risas y el susto inicial, la participación de Cazorla tuvo un fin solidario. Al descubrirse la broma, el futbolista asturiano no dudó en hacer un llamamiento para ayudar a los niños con cáncer y a sus familias, objetivo principal de la recaudación de este año.

Incluso bajo la presión de haber "destruido" un tesoro nacional, Santi Cazorla demostró por qué es una leyenda en Vila-real: por su honestidad, su cercanía y ese espíritu solidario que siempre le ha acompañado, tanto dentro como fuera del campo. Él mismo ha compartido el vídeo en sus redes sociales.