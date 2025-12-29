Shakira despedirá el año con una actuación en la Nochevieja de TVE

No es Rosalía. Tras días de expectación y rumores sobre una posible actuación de la catalana para despedir el 2025 en TVE, finalmente la cantante Shakira será la gran estrella de la Nochevieja de TVE con una actuación desde Miami poco antes de dar paso a las Campanadas. La cadena pública ha anunciado a la artista en el programa 'Directo al grano' después de días prometiendo que una "superestrella internacional" también formaría parte del elenco de actuaciones que ha programado la corporación en un despliegue musical sin precedentes para esa noche.

La artista actuará durante el especial 'La Casa de la Música', creado por RTVE para la ocasión, que comenzará la noche del 31 a las 22:55 horas y también celebrará el 70 aniversario de la cadena. La 'motomami' se unirá así a La Oreja de Van Gogh, que presentará su nuevo 'single' desde San Sebastián tras el regreso de Amaia Montero a la agrupación 18 años después; Rosario Flores y Antonio y Josemi Carmona, desde lo alto de El Pirulí; Nicki Nicole, desde Pedraza; Lola Índigo, desde La Alhambra en Granada; Amaia, desde el Monasterio de Iratxe en Navarra, y Ana Torroja, desde el Museo Reina Sofía de Madrid.

A continuación, a las 23:30 horas, se iniciará la conexión con la Puerta del Sol de Madrid, desde donde Chenoa y Estopa despedirán el año con las Campanadas. Después, como cada año, arrancará la gala ¡Feliz 2026! con actuaciones musicales y una conexión con Canarias para despedir el año en las islas con Nia y St. Pedro.