Gran bombazo
Telecinco mueve ficha con ‘GH DÚO 4’ y se queda con la pareja más polémica: Belén Rodríguez y Carmen Borrego
Las dos colaboradoras se suman a un reality clave para cubrir el hueco de ‘Gran Hermano 20’ y calentar el camino hacia ‘Supervivientes’.
Carlos Merenciano
Telecinco ha decidido comenzar 2026 con una solución de emergencia convertida en gran apuesta. Tras la cancelación anticipada de 'Gran Hermano 20', cuyo final estaba previsto para febrero, la cadena ha optado por reactivar 'GH DÚO' como formato puente hasta la llegada de 'Supervivientes'.
Por ahora, la cadena ha confirmado tres concursantes de perfiles muy distintos: Anita Williams, una de las caras más populares de ‘La isla de las tentaciones 8’; Raquel Salazar, histórica del clan de ‘Los Gipsy Kings’; y el bailaor Antonio Canales. Pero a estos tres fichajes, ahora se suma un nombre más: Belén Rodriguez.
Además, según ha avanzado la cuenta Poco Pasa TV y ha podido confirmar Yotele, Carmen Borrego también será concursante de la edición, una combinación que, sumada a Rodríguez, confirma que Telecinco no quiere dejar nada al azar tras el desgaste de la última edición con anónimos.
Carmen Borrego ya sabe lo que es convivir bajo presión tras su paso por ‘Supervivientes 2024’, pero la entrada de Belén Rodríguez supondría un auténtico debut en la telerrealidad de larga duración. Más allá de una breve experiencia en ‘Sálvame Okupa’, la periodista siempre se había mantenido al margen de este tipo de formatos, a pesar de comentarlos durante décadas.
Además, su coincidencia en la casa promete dinamitar la convivencia. Tras años de amistad íntima, Belén Rodríguez rompió con el clan Campos y se convirtió en una de las voces más críticas con Terelu Campos y su hija Alejandra Rubio. Un pasado cargado de reproches que podría traducirse en enfrentamientos directos.
