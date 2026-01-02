À Punt, primera televisión generalista que más crece en la Comunitat Valenciana

Las grandes apuestas de la dirección de À Punt han recibido el respaldo de la audiencia en 2025. La radiotelevisión pública valenciana ha cerrado el año con un incremento del 15,4 % de audiencia, la mayor subida porcentual entre las televisiones generalistas de la Comunitat Valenciana.

En este ranking, La 1 ha quedado en segunda posición (+13,2 %), La 2 (+10 %) en tercera y Antena 3 en cuarta posición (+9,9 %). De este modo, À Punt se convierte en la primera alternativa a las cadenas generalistas y supera a todas las temáticas de la TDT.

Solo superada por Canarias

Este aumento del 15,4 % ha situado a À Punt como la segunda cadena autonómica que más crece en 2025, solo superada por Televisión Canaria (+21,6 %) y por delante de Extremadura (9,1 %), Telemadrid (8,5 %), Aragón TV (5,2 %) y TV3 (3,6 %).

À Punt cierra 2025 con un 3,0 % de cuota de pantalla, frente al 2,6 % registrado en 2024. Además, ha finalizado diciembre con un 3 % de share, en un año en el que ha crecido casi todos los meses, a excepción de octubre y noviembre, cuando en 2024 se alcanzaron cifras récord por la cobertura de la DANA.

A lo largo del año, 4.511.000 espectadores, el 86,7 % de la población de la Comunitat Valenciana, han pasado por la cadena autonómica. El incremento en la cuota anual se produce gracias a las franjas de sobremesa y el access prime time, que registra un 3,9 % de share y es la franja que más crece, al ganar siete décimas respecto a 2024.

Suben los informativos

La franja más vista es el NTC Migdia, que finaliza el año con una cuota media del 7,8 %. No obstante, el NTC Migdia de los fines de semana eleva su share hasta el 9,6 %, lo que supone 1,5 puntos más que el año pasado. Un total de 80.000 personas ven este informativo de principio a fin.

Por su parte, el NTC Nit anota un 4,1 % de share, cifra que asciende hasta el 4,3 % en la edición de fin de semana, que incrementa casi un punto los resultados del año anterior.

Estas cifras confirman la apuesta informativa de la dirección de À Punt, con más horas de programación de actualidad, que se completa con el programa matinal Connexió Comunitat Valenciana (de 10.00 a 13.00 horas) y el NTC Comarques (20.30 horas).

Los datos evidencian que la información sigue siendo una de las grandes fortalezas de À Punt. El informativo más visto del año ha sido el NTC Migdia del 18 de marzo, con 218.000 espectadores de media y un 18,5 % de share. Cabe destacar también el NTC Nit del domingo 28 de diciembre, que marcó un récord anual con un 13,3 % de share y 286.000 espectadores únicos.

Los programas más vistos

Las grandes propuestas de la dirección de la cadena también han contado con el apoyo del público. En este sentido, las mascletàs han sido los contenidos más vistos, con una cuota media del 23 %.

Asimismo, las retransmisiones festivas (Moros i Cristians y el programa Terra de Festes) y las retransmisiones deportivas (Trofeu Taronja y Aircup) han impulsado las audiencias mensuales de À Punt.

Destaca también la nueva apuesta por la información taurina y las corridas de toros, que ha generado buenos resultados de audiencia. La Fira de Fogueres del 24 de junio, primera corrida retransmitida por À Punt, obtuvo un 5,7 % de share con 164.000 espectadores únicos, mientras que la despedida de Morante en la Feria de Madrid de octubre registró un 4,1 % de cuota y 160.000 espectadores únicos.

En el prime time de lunes a viernes, A la saca es el concurso más visto, con una media de 67.000 espectadores y un 5,2 % de share. Los especiales emitidos en horario estelar alcanzan un 7,3 % de cuota, al igual que los especiales de Atrapa’m si pots.

Los dos especiales de Falles de Atrapa’m si pots han sido los más vistos, con una media de 83.000 espectadores y un 7,5 % de share, superando a la edición estándar de sobremesa (37.000 espectadores y 3,7 %). Además, el estreno en septiembre de Atrapa’m si pots: Llegendes alcanzó un 5,4 % de share, con 51.000 espectadores de media.

Por su parte, el programa En casa d’Inés, estrenado el pasado 28 de diciembre, se ha situado entre los espacios más destacados de la parrilla al registrar un 5,7 % de share en el prime time del domingo. En esta franja de máxima audiencia también sobresalen los tres episodios del true crime Anglés. Història d’una fuga, emitidos en octubre, que alcanzaron un 7 % de share de media.

Finalmente, en 2025 también han destacado los factuals relacionados con la DANA, como Crònica de la reconstrucció (3,8 % y 38.000 espectadores de media) y Alerta Roja (3,4 % y 42.000 espectadores).