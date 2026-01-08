Juan del Val no se calla y arremete contra Jordi Évole por su crítica tras ganar el Premio Planeta: "Presentadores con un chándal..."

El Premio Planeta 2025 concedido a Juan del Val sigue generando eco mediático tres meses después de la gala. El escritor obtuvo el galardón por su novela 'Vera', una historia de amor, que ha recibido numerosas críticas, especialmente tras un comentario de su compañero de Atresmedia Jordi Évole en La Vanguardia: "La semana del triunfo de Trump, de María Corina Machado, de Juan del Val. El mundo que soñamos ya está aquí", una frase que muchos interpretaron como un dardo hacia la concesión del premio.

Dos meses después de esas palabras, Juan del Val ha decidido responder públicamente con un extenso post en Instagram donde arranca con agradecimiento y una frase inicial que ya tiene sabor propio: "Vera, una historia de amor ha cumplido dos meses. Con una sonrisa instalada en mi cara, que soy incapaz de contener, creo que es el momento de escribir este post de agradecimiento a algunas personas que han contribuido enormemente al éxito de Vera", dejando claro que no piensa dejar pasar la polémica sin hablar al respecto.

En su intervención, Del Val se dirige a quienes han criticado su obra con una ironía punzante: "Yo sé que no tenéis nada en mi contra, estoy seguro de que vuestros comentarios y artículos obedecen a una causa muy noble", que, según él, es "defender la esencia de la buena literatura. La literatura de verdad, no de esas noveluchas que se compran las señoras ignorantes", una réplica que ha hecho saltar los comentarios en redes.

El colaborador de ‘El Hormiguero’ y ‘La Roca’ no se queda ahí y continúa dirigiéndose a un amplio espectro de críticos con otra lista de frases entrecomilladas: "Desde vuestra indudable superioridad intelectual, os honra el empeño de iluminar a los lectores incautos y marcarles el camino hacia los libros auténticos de pensamiento elevado y reflexiones profundas", y se refiere a varios grupos como "presentadores con un chándal impostado con 'Lo de…' de ser de Barrio, pero solo son ventajistas en busca del aplauso fácil", en clara referencia a Évole o a "libreras ofendiditas, feministas de pose con columnas de periódico mal pagadas, opinadores condescendientes, sobadillas con su podcast aleccionador, tuiteros lectores de Proust con faltas de ortografía", frases que han levantado debate por su dureza literal.

El cierre de su post es una de las frases que ya se ha convertido en cita viral: "Gracias a todos. Seguid ladrando, pero tened cuidado porque la bilis desde el estómago os puede quemar la garganta", una sentencia que encapsula el tono de su réplica y ha desatado cientos de comentarios y reacciones en redes sociales, alimentando aún más el debate en torno a la legitimidad del premio y la relación entre el grupo mediático y uno de sus propios colaboradores.