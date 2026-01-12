Bombazo mediático
Marc Giró abandona TVE y ficha por Atresmedia para presentar un nuevo programa en laSexta
El periodista catalán se une al grupo de San Sebastián de los Reyes, donde ya está trabajando en su nuevo espacio en el canal verde
Carlos Merenciano
Madrid
Atresmedia ha sorprendido esta mañana, lunes 12 de enero, con el anuncio de que refuerza su plantilla de rostros con la incorporación de Marc Giró, uno de los comunicadores más reconocibles y valorados del panorama actual. El presentador, periodista y escritor, que hasta ahora estaba ligado a TVE, se suma al grupo audiovisual de San Sebastián de los Reyes y estrenará su primer proyecto en laSexta a lo largo de 2026.
*En elaboración...
Suscríbete para seguir leyendo
- Las principales obras que despegarán en Castellón este 2026
- Una mujer fallece tras precipitarse en la presa de la Pobla de Benifassà
- El Desert de les Palmes bajo la nieve: el día que la Borrasca Filomena congeló Castellón
- Un coche arrolla a un motorista tras un giro ilegal en Castelló
- Crímenes olvidados de Castellón: ¡Qué viene el toro! El Rosario de la Aurora de Cinctorres
- Un municipio de Castellón se quedará sin su única oficina bancaria
- El desierto demográfico avanza en Castellón: los pueblos con menos de 10 vecinos por cada 140 campos de fútbol
- La Vall avanza en las obras del parque acuático mientras espera un permiso de retirada de amianto