Programa 26
'La isla de las tentaciones' dejó en shock a Sandra Barneda con el reencuentro más explosivo: "¡Basta ya!"
La presentadora amenazó con abandonar el reencuentro por los gritos de Sandra y Juanpi
Kevin Rodríguez
'La isla de las tentaciones' comenzó anoche sus reencuentros cuatro meses después y vivió el más explosivo de todos con Sandra y Juanpi, tanto que Sandra Barneda quedó en shock y amagó con plantarse ante los gritos de los protagonistas.
Todo comenzó cuando Sandra escuchó las reacciones de Juanpi a su testimonio. En ese momento se levantó, dejando contrariada a la presentadora y dirigiéndose hacia su expareja: "¿Te puedes callar, que es mi momento?", reclamó y empezó una bronca a gritos entre ambos.
"¡Basta ya! Vamos a mantener la calma. ¿Tú te crees que es normal? ¿Qué ha pasado para que hagáis el espectáculo que acabáis de hacer?", reaccionaba Barneda, incrédula ante lo que acababa de presenciar. "Está en su derecho. Te está viendo y está reaccionando. ¿Qué te pasa?", defendía la presentadora a Juanpi.
"Le odio. Es lo peor que yo he podido conocer en la vida. No le quiero ver, no quiero una persona como él nunca más", reconocía Sandra entre lágrimas. "No quiero hablar con él", ha sentenciado la joven, pero la presentadora le ha pedido que mantuviese la calma en su reencuentro.
Con Juanpi en la sala, los cruces verbales volvieron a escena hasta que la presentadora se hartó y amagó con abandonar: "Estáis acabando con mi paciencia". Después, la expareja ha hablado de la infedilidad que Juanpi reconoció en República Dominicana: "Te he puesto los cuernos, no puedo hacer nada ya. Me dolió, he sido un cagón".
Por último, Juanpi reconoció su error ante la presentadora: "Yo sabía que tenía que contárselo yo, pero no me atrevía. No quería perderla.A mi me pierde la boca. Me arrepiento de las palabras, no de lo que he hecho. Yo confiaba más en ella que en mí".
- Las lluvias vuelven a Castellón: Aemet confirma cuándo hay que llevar el paraguas
- Fallece el castellonense Luis Batalla, referente empresarial de la Comunitat Valenciana
- Un incendio calcina una vivienda prefabricada y varios vehículos en Castelló
- Tres nuevas marcas de moda desembarcan en El Corte Inglés de Castellón
- El nuevo festivo en Castellón este 2026: Será fiesta plena y no festivo recuperable
- Más de 10.300 progenitores de Castellón ya pueden optar a dos semanas pagadas de trabajo: estos son los requisitos
- Al menos un detenido en Castellón de una red que estafó más de 86.000 euros con falsas inversiones en una multinacional
- Aparatoso accidente en Castelló: un vehículo embiste a otros dos que estaban detenidos