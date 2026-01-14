Adrián Gordillo, 'El Mecos' en 'Aída', desvela el motivo por el que está arruinado: "Me he equivocado"
El actor acudió al plató de televisión de 'El Tiempo Justo', programa presentado por Joaquín Prat, para explicar su situación personal
Ricardo Castelló
'El Tiempo Justo', programa presentado por Joaquín Prat, reveló una de las noticias más comentadas de la semana: Adrián Gordillo, conocido como 'El Mecos' en 'Aída', se encuentra completamente arruinado. Este actor, que ganó un premio Goya a los 13 años, ha visto cómo su fortuna desaparecía debido a algunas decisiones equivocadas.
Ayer, el actor concedió una entrevista al formato de Telecinco, donde aseguró que "el éxito llegó muy pronto. Tenía todo: restaurantes, discotecas, amigos, dinero… todo". Además, confesó que "estoy en el infierno. Lo estoy pasando fatal. No tengo ni para comer".
La noche y las compañías
Sobre su situación profesional, 'El Mecos' declaró que ha dejado de participar en películas, series y proyectos, hasta el punto de que ya ni siquiera le llaman para una audición: "Ni un WhatsApp. Nadie que piense que tengo un hijo y que estoy arruinado".
Esta tarde, el actor de 'Aída' acudió al plató de televisión para profundizar más en su historia. Primero de todo, de forma sincera, confesó que sigue luchando para salir adelante, pese a la ruina económica provocada por su hijo: "Aparte de que tengo a mi hijo, tengo que tener mi casa, pagarle una manutención… es lo que me lleva a levantarme y decir 'lucha, no tires la toalla'".
También desveló los motivos de su ruina: "La noche es muy mala y las malas compañías". Quiso dejar claro que es responsable de ello, ya que "me he equivocado al no elegir bien en determinadas circunstancias".
El actor de Fuenlabrada aseguró que Paco León le llamó para regresar a Mediaset e interpretar a 'El Mecos', aunque en los últimos años apenas había realizado castings, pese a contar con numerosos contactos activos en la industria.
Actualmente, vive con su hermano en una habitación de 15 metros cuadrados. A pesar de su situación, explicó que nunca ha pedido ayuda a nadie: "Nunca les pedí ayuda, no soy de pedirla".
No obstante, Gordillo aprovechó la oportunidad para hacer un llamamiento. "Solo estoy pidiendo un trabajo", señaló en 'El Tiempo Justo'.
