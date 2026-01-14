Gala 2
¿Oleada de abandonos en 'GH DÚO'? Tres concursantes amagan con abandonar la casa: "¡Yo me voy!"
El 'reality' afrontará este jueves el futuro de hasta tres concursantes que ya han amenazado con abandonar por la falta de armonía en la convivencia
Kevin Rodríguez
Telecinco ya está calentando motores para la segunda gala de'‘GH Dúo', que se emitirá este jueves 15 de enero, y lo hace con una de esas tramas a las que el público no puede resistirse: la posibilidad de un abandono triple dentro de la casa. Según ha adelantado la cadena, la convivencia se ha vuelto tan tensa que varios concursantes se estarían planteando seriamente decir adiós al concurso antes incluso de que comience la gala.
El foco mediático y televisivo está, una vez más, puesto sobre Cristina Piaget, la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ que se ha convertido en la gran protagonista —y polémica— de esta edición. La modelo ha protagonizado numerosos enfrentamientos con sus compañeros, lo que, al parecer, ha llevado a más de uno al límite de su paciencia.
Entre los que habrían activado ese “superprotocolo de abandono” se encuentran nombres como Carmen Borrego, Sonia Madoc y Carlos Lozano, todos visiblemente afectados por la situación dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Algunos han sido muy claros en sus declaraciones tras las cámaras, dejando caer que si la dinámica actual no cambia, preferirían marcharse antes que seguir la convivencia.
Además de esta posible salida múltiple, Telecinco también ha promocionado otras claves de la gala, como las primeras nominaciones del concurso o la llegada de nuevos concursantes que podrían dar un giro más al juego. La duda ahora es si la cadena logrará mantener el pulso de la audiencia con este foco en los conflictos internos, o si la tensión dentro de la casa se traducirá en algo mucho más contundente la próxima noche de ‘GH Dúo’.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo festivo en Castellón este 2026: Será fiesta plena y no festivo recuperable
- Una empresa puntera de la cerámica de Castellón anuncia cambios en su estructura
- Benicàssim agota en unas horas el 92% de las ubicaciones para cocinar el Día de las Paellas
- Las lluvias vuelven a Castellón: Aemet confirma cuándo hay que llevar el paraguas
- El pueblo de Castellón que custodia la última posesión templaria reactiva su castillo medieval
- Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles
- Comienzan las obras del TRAM por el centro de Castelló y se activa el recorrido alternativo. Por aquí circulará hasta el 26 de febrero
- Castellón se congela: 22 municipios de la provincia registran temperaturas bajo cero y el frío irá a más