Digi mueve ficha en la TV de pago: más de 120 canales, nuevos contenidos y tarifas congeladas en 2026

El panorama de las telecomunicaciones en España atraviesa un momento de transformación constante, donde la operadora rumana DIGI ha logrado consolidarse como un actor fundamental gracias a una estrategia basada en la transparencia y los precios competitivos. Tras cumplirse el primer año desde el lanzamiento oficial de su servicio de televisión, la compañía ha comunicado excelentes noticias para sus 133.000 abonados: la plataforma se encuentra inmersa en un proceso de expansión que traerá una ampliación de contenidos en las próximas fechas.

Esta confirmación oficial llega en un momento clave para el sector. Los usuarios, cansados de las constantes subidas de precio en el mercado del streaming y las operadoras tradicionales, han encontrado en esta propuesta un refugio económico y de calidad. El equipo técnico de la compañía trabaja activamente en la incorporación de nuevas señales a su dial, respondiendo directamente a las peticiones de su base de clientes, quienes demandan una mayor variedad sin que ello impacte en su economía doméstica.

Una parrilla televisiva en constante evolución y crecimiento

La evolución del servicio ha sido notable desde sus inicios. Durante estos primeros doce meses de rodaje, la oferta de entretenimiento ha experimentado un crecimiento superior al 20% sin coste adicional para el usuario final. Actualmente, la plataforma supera los 120 canales de televisión, abarcando géneros diversos que van desde el cine y las series hasta documentales y programación infantil.

Incorporaciones recientes de peso, como el canal familiar Dreamworks, la competición de Primera RFEF o diversas cadenas autonómicas y locales, demuestran que la compañía apuesta por enriquecer su producto de forma sostenida. Aunque los nombres específicos de las próximas incorporaciones se mantienen bajo reserva, la dirección de la empresa ha asegurado que seguirán esta misma línea de mejora continua. Esta estrategia de valor añadido es fundamental para entender el éxito de la operadora, que ha logrado convencer a una gran masa de usuarios en tiempo récord gracias a una propuesta sencilla: ofrecer televisión de pago a un precio justo y sin paquetes obligatorios gigantescos que el cliente no consume.

Estabilidad económica frente a la inflación: precios fijos para 2026

Mientras el mercado se prepara para las habituales revisiones de tarifas vinculadas al IPC o a mejoras de red por parte de los grandes operadores, DIGI ha optado por jugar la carta de la estabilidad financiera. La compañía garantiza que sus tarifas se mantendrán congeladas durante el próximo año 2026, ofreciendo una tranquilidad absoluta a las familias.

El servicio básico de televisión mantiene su precio imbatible de 7 euros mensuales, una cifra que resulta muy atractiva en comparación con la competencia. Para aquellos aficionados al deporte rey que deseen ampliar su experiencia, existe la posibilidad de contratar el Pack Deportes por solo 3 euros adicionales al mes, lo que permite disfrutar de toda la emoción de LaLiga Hypermotion (Segunda División). Mantener estos precios bajos sin sacrificar la calidad del servicio se ha convertido en el sello de identidad de la marca, permitiendo que los hogares españoles puedan acceder a entretenimiento premium sin sufrir sobresaltos en su factura a final de mes.

Escucha activa del cliente y tecnología accesible

La relación entre la operadora y sus usuarios destaca por su fluidez y cercanía. Recientemente, el equipo de comunicación ha demostrado estar muy pendiente del feedback real de sus abonados a través de su blog corporativo y redes sociales. Durante los primeros días de diciembre, la compañía ha estado recopilando sugerencias, donde destacan las peticiones de más contenido deportivo internacional, como el canal ESPN o ligas extranjeras. La respuesta oficial ha sido positiva, confirmando que estas sugerencias están siendo analizadas para diseñar la hoja de ruta de los canales que llegarán en el futuro próximo.

Acceder a este servicio requiere cumplir ciertos requisitos técnicos muy sencillos. Es necesario ser cliente de la red de Fibra DIGI, ya sea en su modalidad estándar o la potente Fibra PRO-DIGI de 10 Gbps. El sistema funciona mediante un decodificador autoinstalable de tamaño reducido que opera bajo el sistema operativo Android TV. Esta característica técnica es una gran ventaja, pues permite al usuario convertir cualquier televisor en un centro multimedia inteligente, facilitando la instalación de otras aplicaciones de streaming populares y centralizando todo el ocio digital en un único dispositivo.