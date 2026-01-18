Semana del 19 al 25 enero
'Sueños de libertad' recibirá a un bebé prematuro con la ausencia de Gabriel, que pasará la noche con su amante
La serie dará la bienvenida al segundo hijo de Begoña, que estará acompañada en su imprevisto parto por Andrés, ante la ausencia de Gabriel
Redacción Yotele
'Sueños de libertad' se prepara para dar la bienvenida a un bebé en los próximos capítulos. En la serie, Los Salazar han llegado pisando fuerte después de que Pablo se haya convertido en accionista de la empresa. El matrimonio seguirá muy preocupado al no tener noticias de Mabel, su hija que vive en Barcelona.
Mientras, Miguel, el otro hijo de la pareja, conocerá a Luz en la colonia y ambos descubrirán que ambos comparten profesión. La doctora, además, se dará cuenta que hay algo raro en él.
En el lado sentimental, Cloe y Marta aumentan su complicidad a medida que avanza su relación. Por otro lado, Digna estará muy agobiada después de que Tere se tenga machar urgentemente al pueblo. Digna le podrá una ayudante que se llama Paula, una conocida de unos amigos suyos. Sin embargo, Manuela y esa nueva chica no parece que vayan a congeniar del todo bien.
Y en medio de tantos romances, Begoña tendrá a luz de manera prematura a su segundo hijo La enfermera sentirá una contracción en casa de los De la Reina y finalmente será allí donde tenga que dar a luz con la ayuda de Andrés, Digna y la doctora Borrell. La gran ausencia será Gabriel, que pasará la noche con María sin saber que su primogénito está a punto de nacer.
- La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
- Pablo Hernández, después del Castellón-Leganés: 'Le pido a la gente que disfrute de esto, hacía tiempo que no se vivía una situación así
- La gran nevada de Castellón cumple 80 años: la ‘gelà del 46’ cambió la provincia
- Una alumna del IES Bovalar de Castelló estudiará un curso en Canadá gracias a Amancio Ortega: 'Una gran oportunidad
- La historia del restaurante que ganó la primera estrella Michelin para Castellón en 1975… y del que nadie se acuerda
- Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
- Suspendida la batida por Sonia en Orpesa: El operativo la busca en el entorno del puerto deportivo
- Los municipios de Castellón donde más ha llovido y cuándo parará de llover