Polémica viral
Quequé sorprende a todos y anuncia un parón tras la polémica por su parodia de Nacho Abad: "No me apetece ser un mártir"
El cómico Héctor de Miguel, popularmente conocido como Quequé, confirma su retirada temporal de ‘Hora Veintipico’ y pausa su carrera tras la controversia generada por su sátira sobre la cobertura del accidente de Adamuz.
Kevin Rodríguez
El comunicador Héctor de Miguel, conocido popularmente como Quequé, ha sorprendido a fans y compañeros con un mensaje en sus redes en el que explica que necesita descansar por salud mental después de unas semanas de tensión y críticas por una parodia en la que se mofaba del periodista Nacho Abad y su enfoque del trágico accidente ferroviario de Adamuz.
En su carta, Quequé admite que llevaba tiempo sintiendo que debía hacer un parón, pero que la controversia de estos días ha acelerado la decisión. “El cuerpo me lo pedía y la mente disimulaba”, escribe, al tiempo que pide disculpas a quien se sintió ofendido por el contenido de ‘Hora Veintipico’.
Aunque defiende que su intención nunca fue faltar al respeto a las víctimas —y lamenta que se interprete así su humor—, el cómico insiste en que es momento de hacer una pausa para cuidar su bienestar. Agradece a la Cadena SER, a sus compañeros de programas anteriores como ‘La Vida Moderna’ y ‘La Lengua Moderna’ y a su audiencia por acompañarle en sus más de 25 años de trayectoria.
Quequé concluye el comunicado con un mensaje esperanzador pero claro: "descansar ahora y luego ya veremos", dejando la puerta abierta a un posible regreso cuando se sienta preparado.
- Una cadena de supermercados se expande por Castellón y abrirá su primer 'súper' en Vila-real: ya hay fecha de apertura
- Muere una conductora valenciana de 30 años tras chocar contra un jabalí en la N-340
- Cierra otro 'templo' gastronómico de Castellón: 'Tal mal no lo habremos hecho para aguantar 42 años
- Accidente en Castellón: colisión frontal entre dos coches en la CV-15 en Vilafamés
- Las mejores imágenes del Día de las Paellas de Benicàssim
- Un pueblo de Castellón celebra la última fiesta de Sant Antoni de la comarca y pacta el traslado de la hoguera
- Un terrible suceso con una víctima de solo ocho años y una muerte absurda en dos pueblos de Castellón
- Marcelino, tras la derrota del Villarreal ante el Real Madrid: 'Nos ha faltado tomar mejores decisiones