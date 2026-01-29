Momento histórico
Chenoa confiesa ser fan de ‘La Promesa’ y Broncano pone la serie en directo durante ‘La revuelta’: "¡Ay, la han ascendido!"
La cantante y presentadora pudo ver durante su entrevista unos segundos de la serie
Kevin Rodríguez
Después de promocionar Atresplayer, David Broncano y 'La revuelta' regalaron un momento histórico para nuestra televisión. Chenoa, invitada de la noche, se declaró fan de 'La promesa' y el presentador le puso la serie en directo, gracias a que la entrevista se grabó a la misma hora que se estaba emitiendo la serie.
"¿Qué ves tú de Televisión Española?", le preguntó Broncano a Chenoa, que no dudó en declararse fan de 'La promesa'. "¿Quieres ver un poco 'La promesa'?", cuestionó el presentador mientras su equipo buscaba la emisión de la serie.
"Es que voy con retraso", advertía Chenoa, que no conseguía frenar la intención del humorista: "Vemos 'La promesa' en directo, esto sí que no se ha hecho nunca". Instantes después, el programa proyectaba la señal en directo de la serie.
"¡Me vais a hacer spoiler, no puedo verlo!", reaccionaba Chenoa, que sin embargo, volvió a mirar a la pantalla. En la escena que se estaba emitiendo en esos momentos en La 1, un personaje preguntaba por Curro, lo que suponía un spoiler para la cantante, que pidió que quitaran la serie.
"Yo estoy en la tercera temporada y ellos van por la quinta. Yo sé que Curro está en otra fase, le ha pasado algo en la tercera temporada, le han disparado y ahora por lo visto ha sobrevivido", se quejaba Chenoa, desilusionada por el spoiler que acababa de ver.
Mientras, el capítulo en emisión se seguía viendo en la pantalla sin sonido, hasta que Broncano bromeó: "Dale al play a ver si le haces otro spoiler, dale sonido", pidió el presentador.
"¡Que es el ama de llaves! ¡Ay, la han ascendido!", comentó Chenoa emocionada por conocer la noticia. "Es que le han pasado cosas muy malas a esa chica (Teresa)", explicó ante Grison, Ricardo y Broncano.
