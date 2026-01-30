Un ferretero, un chelista y una atleta de Castellón compiten por 100.000 euros en TVE con Chenoa como presentadora

Castellón estará muy presente en el nuevo concurso de Televisión Española presentado por Chenoa, The Floor, en el que tres participantes de la provincia luchan por hacerse con el premio final de 100.000 euros. Se trata de Toño Escrig, ferretero de la ciudad de Castelló; Soukaina El Khayami, atleta de Almenara; y el chelista Alberto Zente, que también forma parte del centenar de concursantes seleccionados para esta edición.

El programa, que arrancó este miércoles, se emitirá durante ocho semanas consecutivas, y reúne a 100 concursantes que compiten en un gran tablero dividido en casillas. Cada participante representa una categoría de conocimiento, que será clave en los duelos que se van sucediendo a lo largo de cada entrega.

Uno de los protagonistas castellonenses, Toño Escrig, explica cómo es la dinámica del concurso y cómo llegó a formar parte del formato. “Es un programa en el que cada uno lleva una categoría, la mía es albañilería y construcción”, señala el ferretero, que comparte aventura televisiva con Alberto Zente y Soukaina El Khayami, cada uno con su propia especialidad.

El desarrollo del concurso, según relata, se basa en los enfrentamientos directos entre participantes. “Son 100 concursantes en un tablero y una luz empieza a un concursante a retar, que puede retar solo al lado de su casilla”, cuenta Escrig. En cada duelo, los jugadores deben responder a preguntas asociadas a imágenes, con un tiempo limitado: “Tenemos 45 segundos para contestar en cada duelo”.

El premio también es un incentivo importante para los concursantes. “Conforme vas pasando de programas te van dando y el ganador de cada programa se lleva 5000 euros”, indica Toño, que detalla que cada entrega incluye un duelo final con recompensa: “El ganador final se lleva 100.000 euros”.

En cuanto a su participación, el ferretero explica que fue seleccionado a través de redes sociales. “Contactaron conmigo por Instagram”, afirma. A medida que avance el concurso, el número de jugadores se irá reduciendo hasta llegar a la recta final. “El último serán 12”, añade Escrig, quien ya ha vivido el estreno del programa en La 1 y espera seguir avanzando en el tablero.