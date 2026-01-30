Raúl, un soltero de Castellón, en First Dates: "No me veo cuidando los hijos de otro"

El amor volvió a sentarse a la mesa de First Dates con la presencia de un castellonense. Se trataba de Raúl, un joven de 33 años, que acudió al programa con una idea clara: encontrar a alguien con quien construir una relación estable y formar una familia. Enfrente, Estela, de 36 años y llegada desde Torrevieja (Alicante), aunque con raíces francesas, buscaba a su media naranja: una persona “para toda la vida”, aunque sin perder la prudencia que le han dado sus experiencias.

Estela se presentó ante Carlos Sobera explicando su historia personal. Aunque vive en España, es francesa y su madre es española. “Siempre tuve la espinita de ir donde viven mis abuelos”, contó, antes de resumir cómo su vida terminó asentándose en el país: estudió aquí, empezó a trabajar y conoció al padre de sus hijos. Sin embargo, la relación no prosperó y se separó hace dos años.

En su caso, el deseo de rehacer su vida sentimental convive con una realidad que, según reconoció, le ha supuesto dificultades. “Cuando lo hice, no pensé que el hecho de tener hijos me impediría conocer a otras personas. Pero sí que lo ha sido”, admitió. Estela es madre de dos niños, uno de 22 meses y otro de 5 años.

Raúl, por su parte, llegaba al restaurante del programa después de tres años soltero y se definió como “un hombre de los pies a la cabeza”. En su presentación, explicó que formar una familia es un paso que considera importante: “Creo que para completarme como hombre tengo que formar una familia”.

En la cita hubo muchos momentos de complicidad. / CUATRO

La primera impresión entre ambos fue positiva y, ya sentados a la mesa, la conversación fluyó con facilidad. Incluso coincidieron en que sus planes de futuro parecían compatibles: él quería enamorarse y construir una vida en común, mientras que ella aspiraba a una relación seria, tranquila y familiar. “Me gustaría tener una relación seria, con una vida tranquila y familiar”, explicó Estela sobre lo que buscaba.

Sin embargo, el punto delicado no tardó en aparecer. Cuando Estela desveló que era madre, Raúl reconoció ante las cámaras que esa situación le generaba dudas. “Me echa un poquito para atrás porque no me veo cuidando los hijos de otra persona”, confesó, dejando claro que la maternidad de su cita suponía un freno emocional para él.

Aun así, la velada también tuvo momentos ligeros y de complicidad. Uno de los más comentados llegó cuando ambos acertaron la edad del otro a la primera. Entre risas y afinidades, también dejaron claro que comparten una visión parecida del amor: los dos se consideran más “tradicionales” y poco partidarios de “modernidades” en las relaciones.

Pese a las reticencias iniciales, la cita terminó con un balance positivo. En la decisión final, Estela apostó por una segunda oportunidad, asegurando que aún tenía preguntas por hacerle y que sentía curiosidad por conocerlo mejor. Raúl también dijo que sí, destacando su buena impresión: “Me ha parecido una chica súper interesante, con un aura muy buena y una chica muy guay”.

Imagen de Estela durante el programa de citas. / CUATRO

El broche final lo puso él con una propuesta directa para seguir la conversación fuera del programa: “¿Qué te parece si nos vamos a dar una vuelta por ahí y nos tomamos algo, y hablamos esas cositas que a lo mejor se nos han quedado?”. Estela aceptó sin dudar y ambos salieron de la mano del restaurante, dejando en el aire si esa química inicial será suficiente para superar el mayor obstáculo: el miedo de Raúl a asumir un papel en una familia ya formada.