Telecinco
El momento más desgarrador de Mario Jefferson: muere su perro, pocas horas después de ser expulsado de 'GH Dúo'
El extriunfito ha vivido una dura semana al perder a su mascota al día siguiente de abandonar el 'reality'
Kevin Rodríguez
Mario Jefferson fue uno de los expulsados de la gala del jueves en 'GH DÚO'. El cantante fue señalado por la audiencia como el concursante más prescindible de la casa y pocas horas después de su sorprendente expulsión, Jefferson recibió una triste noticia.
Tal y como compartió en su cuenta de Instagram, el exconcursante perdió a su perro solo unas horas después de abandonar la casa de Tres Cantos: "Que te hayas ido esta mañana justo cuando anoche salí de la casa", comienza en su post de despedida que acompaña con un carrusel de imágenes junto a su perro.
"El vacío que me dejas dentro jamás se me podrá ir", lamenta el cantante. "Una parte de mí se ha ido para siempre. Cuídame desde el cielo", continúa el escrito.
"Me has dado la vida Mika, espero haber estado a la altura (...). No me despido de ti porque siempre estarás presente en mí", concluye el post.
- Indignación entre los despedidos de una azulejera de Castellón: no hay dinero para pagar las indemnizaciones
- Despidos en una empresa cerámica de Castellón: 120 empleados, afectados por un ERE
- Aviso para los usuarios del tren en Castellón: hay inconvenientes para el fin de semana
- Localizan un gigantesco jabalí en la avenida del Mar de Castelló
- Un menú de lujo por menos de 50 euros: el restaurante Michelin más barato de la Comunitat está en Castellón
- Oficial | El CD Castellón cede a un futbolista a un equipo de Primera RFEF
- Alexandra Pavel, de Benlloc al MIR: 'Estudié durante ocho meses, diez horas al día
- La joven que se precipitó de un sexto piso en Castelló, ingresada en el Hospital General