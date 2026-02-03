Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mediaset remodela sus informativos en el mejor momento de 'Noticias Cuatro': así será su nueva etapa

La compañía unifica plató y redacciones de 'Informativos Telecinco' y 'Noticias Cuatro' para avanzar en eficiencia, modernización y competitividad sin perder identidad editorial.

Carlos Franganillo y Diego Losada.

Carlos Franganillo y Diego Losada. / Mediaset

Carlos Merenciano

Madrid

Mediaset España da un nuevo paso en la transformación de su área informativa. Dos años después de poner en marcha su renovada apuesta editorial, el grupo inicia una nueva fase con la unificación operativa de 'Informativos Telecinco' y 'Noticias Cuatro', una decisión orientada a optimizar recursos, modernizar estructuras y reforzar su posición en un ecosistema audiovisual cada vez más fragmentado.

A partir del lunes 9 de febrero, las ediciones de 'Noticias Cuatro' se realizarán desde el plató principal de 'Informativos', el mismo que acoge actualmente los informativos de Telecinco y que fue renovado en enero de 2024 como el más avanzado tecnológicamente del país. Este movimiento permitirá a Cuatro beneficiarse de herramientas como la realidad aumentada y extendida, pantallas verticales móviles o la Spidercam, sin duplicar inversiones y concentrando los recursos en un único espacio de referencia.

El cambio no afectará a la identidad visual del informativo de Cuatro. La escenografía, la iluminación, los colores corporativos y el lenguaje de realización se mantendrán intactos, de modo que el espectador apenas perciba diferencias en pantalla. Mediaset subraya que la unificación de plató no supone una homogeneización de contenidos ni de enfoques editoriales.

En paralelo, las redacciones de ambos informativos consolidan su unificación para adoptar una estructura más horizontal y ágil, menos dependiente de esquemas jerárquicos tradicionales. El objetivo es reforzar la personalidad de cada edición y facilitar una forma de trabajo más flexible, adaptada a un contexto en el que el valor informativo reside tanto en el contenido como en su contextualización y presentación.

Esta reorganización llega, además, en un momento especialmente positivo para 'Noticias Cuatro'. 'Noticias Cuatro 1' ha firmado su mejor dato mensual desde junio de 2018 y récord de la nueva etapa iniciada en enero de 2024, mientras que 'Noticias Cuatro 2' ha alcanzado su mejor registro desde diciembre de 2015. También las ediciones de fin de semana han cerrado enero con algunos de sus mejores resultados de los últimos años, consolidando el crecimiento del informativo en plena reconfiguración de los servicios informativos del grupo.

