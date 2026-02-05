En medio del temporal Leonardo
El escandaloso error de Sonsoles Ónega y su programa al confundir la bahía de Cádiz con una “inundación”
La presentadora comentó en directo unas imágenes del Puente de Carranza asegurando que estaba “totalmente inundado a los lados”, cuando en realidad se trataba del propio mar que rodea la ciudad.
Kevin Rodríguez
Durante la retransmisión de 'Y ahora Sonsoles' este miércoles, la presentadora se refirió a unas imágenes del Puente José León de Carranza creyendo que mostraban una carretera inundada. “Esta imagen de la DGT, la CA-36… totalmente inundado a los lados. Esta imagen habitual no es”, dijo la presentadora mientras en pantalla se veía claramente el mar de la bahía de Cádiz.
Uno de los colaboradores intervino diciendo: “Menos mal que está inundada pero no genera daños tan violentos como en el Levante”, sin percatarse de que el agua de los laterales no era un desbordamiento, sino la propia bahía de la ciudad.
Algunos medios locales destacaron el “estrambótico error”, señalando que el Puente de Carranza cruza la Bahía de Cádiz, donde no hay tierra ni cunetas, sino agua salada por todos lados, lo que hace imposible que esté “inundado” más allá de su condición natural.
El error de Sonsoles tampoco pasó desapercibido en redes sociales, donde muchos usuarios se quejaban de que se cometiera un fallo de este nivel. El contexto general de las imágenes era la cobertura del temporal Leonardo, que está afectando a Andalucía con lluvia, viento y oleaje, y mantiene varios avisos en la región, aunque la zona de la bahía no se encontraba en una situación de inundación como tal en ese momento.
