Gran cambio
María Lamela sustituye por sorpresa a Laura Madrueño como presentadora de 'Supervivientes' desde Honduras
La periodista salta de laSexta a Mediaset para convertirse en la nueva cara visible del formato desde la playa.
Carlos Merenciano
'Supervivientes' empieza a perfilar su edición de 2026 con una incorporación clave a su equipo. María Lamela se convierte en la nueva presentadora del formato desde Honduras, donde narrará sobre el terreno la aventura de los concursantes y ejercerá de enlace con el plató de Madrid, que seguirá liderado por Jorge Javier Vázquez.
La periodista toma así el testigo de Laura Madrueño, que ha desempeñado esta función durante las tres últimas ediciones del concurso. Desde los Cayos Cochinos, Lamela no solo contará el día a día de la convivencia, sino que también asumirá la conducción de los juegos y pruebas que marcarán el desarrollo de la supervivencia.
La carrera profesional de María Lamela incluye pasos por cadenas autonómicas como TVG, donde ha presentado formatos diarios como 'Hora galega' en fin de semana y Telemadrid, así como por medios nacionales como Telecinco, Cuatro y TVE.
En los últimos años ha desarrollado su labor en laSexta, donde formaba parte del equipo de 'Más vale tarde' y ha copresentado sus ediciones de verano desde 2022, tras haber pasado previamente por 'Liarla Pardo'. Además, cuenta con experiencia previa en realities de aventura tras presentar en 2024 el formato 'Salvaxe' en la televisión gallega.
Con este salto al reality de supervivencia de Telecinco, Lamela suma una nueva línea a su currículum televisivo, aunque no una cualquiera, sino que se convierte en la conductora desde el país caribeño del formato de telerrealidad más visto de Mediaset cada año.
- Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos
- Novedades en el centro comercial Salera de Castellón: las dos aperturas previstas este febrero
- Novedades en la crisis de un gigante citrícola de Castellón: al menos 28 agricultores van a reclamar el pago de sumas abultadas
- La Orquesta Panorama vuelve a Castellón como plato fuerte de unas fiestas
- Un parque multiaventura con tirolina, la apuesta de un pueblo de Castellón para atraer turismo activo y frenar la despoblación
- Emergencias establece la alerta por nevadas en Els Ports
- El declive de una marjal de Castellón: Un santuario de biodiversidad que agoniza por falta de agua
- Punto negro en Castellón: dos accidentes en la misma zona en dos días consecutivos