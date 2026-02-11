Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre de tiendaNoche tropicalEmpleo nueva franquiciaIncendio Vila-realConciertos Magdalena 2026Circula a 185 km/h
instagramlinkedin

Ahora todos los días

Telecinco cambia su fin de semana: emitirá nuevas entregas de 'El precio justo' los sábados y domingos

El concurso de Carlos Sobera y Tania Medina salta a sábados y domingos (12:30h) e introduce por primera vez parejas reales compitiendo juntas

Carlos Sobera presenta 'El precio justo'

Carlos Sobera presenta 'El precio justo' / Telecinco

Carlos Merenciano

Madrid

El precio justo amplía su presencia en la parrilla de Telecinco y desde este sábado también se emitirá los fines de semana a las 12:30 horas. El desembarco llega acompañado de un programa especial por San Valentín que marcará un antes y un después en la mecánica del formato.

*En elaboración...

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents