En 'De viernes'
Rocío Flores para los pies a Carmen Borrego y la deja sin palabras en pleno directo
La hija de Rocío Carrasco estalla contra la colaboradora de Telecinco por sus “insinuaciones” y convierte el debate de ¡De Viernes! en un choque personal
Kevin Rodríguez
La noche en 'De Viernes', el magacín de Telecinco presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, no fue una más. Lo que en principio debía ser un análisis sobre 'Gran Hermano Dúo' acabó convirtiéndose en el momento más tenso de la velada cuando Rocío Flores puso en evidencia a Carmen Borrego. La colaboradora había hecho comentarios fuera de cámaras sobre la familia de una concursante, y Flores no se lo dejó pasar.
En un intercambio que subió de tono, Flores plantó cara en vivo a Borrego y la desafió a decir “delante de la cámara” lo que, según ella, había dicho “por lo bajito”: “¿Por qué no dices delante de la cámara lo que has dicho por lo bajito? Dilo, ten valor y dilo”. La frase dejó a Borrego momentáneamente sin réplica y disparó las reacciones en el plató y en las redes.
La tensión escaló cuando Flores hizo una acusación más directa y polémica: “Ha dicho que toda la familia de Noemí venían todos y que solo se pusieron así y dijeron así porque eran gitanos”, una afirmación que generó un auténtico revuelo entre los colaboradores y obligó a Borrego a defenderse.
Borrego intentó recomponer la situación, asegurando que no tenía nada en contra de nadie, pero Flores no cedió: “Ni de verdad ni de mentira. Y te voy a decir una cosa, prefiero tener ahí a toda la familia de Noemí, que son gitanos, pues me siento orgullosa de que sean gitanos”. El cruce de palabras dejó claro que la respuesta no era solo por el debate del reality, sino por una animosidad mucho más profunda.
- Directo | Emergencias emite aviso especial por el temporal de viento en Castellón: ¿peligran los Carnavales?
- Las rachas de viento en Castellón superan los 170 kilómetros por hora en el interior
- Guía de la nueva ayuda de 200 euros al mes para los padres de los 105.000 menores de edad de Castellón
- ¿A qué hora y dónde soplará más viento el viernes en Castellón?
- Cierres en Castellón por el viento: Consum anuncia que no abrirá sus 35 tiendas en la provincia
- César Ruiz, pescatero de Castelló: 'Para un año es estupendo y estamos satisfechos
- Un incendio en el Grau de Castelló afecta a varias villas
- Emergencias envía a Castellón a las 18.10 el Es-Alert por el aviso rojo por viento