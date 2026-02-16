Atresmedia encuentra a sus tres primeros VIPs para 'Una fiesta de muerte' y le roba a TVE un famoso que no pudo participar en 'Top Chef: Dulces y famosos'

Antena 3 ya tiene en marcha su particular partida de Cluedo con famosos. La cadena prepara ‘Una fiesta de muerte’, un nuevo formato que conducirá Àngel Llàcer y que reunirá a varios rostros conocidos en un juego de misterio donde uno de ellos será asesinado nada más comenzar la velada. A partir de ahí, el resto deberá descubrir qué invitado se esconde tras la máscara del “asesino VIP”.

Tres nombres ya están cerrados para el primero de los dos especiales que emitirá la cadena: la periodista Glòria Serra, la cantante Marta Sánchez y el actor Antonio Resines, según publica 20 Minutos y ha podido confirmar YOTELE. Un trío muy reconocible que pondrá a prueba sus dotes detectivescas en este juego de intriga con mecánica competitiva.

La presencia de Resines tiene además un componente llamativo: tal y como adelantó YOTELE, el intérprete estaba confirmado como concursante de ‘Top Chef: Dulces y famosos’, el nuevo talent de repostería de TVE estrenado en la noche de ayer. Sin embargo, un problema de salud le obligó a renunciar al proyecto, siendo sustituido finalmente por Luis Merlo.

Así funciona ‘Una fiesta de muerte’

En cada entrega, siete famosos acuden a una exclusiva celebración. Nada más arrancar la experiencia, uno de ellos “muere” a manos de un asesino VIP enmascarado. Desde ese instante, comienza una investigación contrarreloj: pruebas individuales y por equipos, retos físicos y mentales, y búsqueda de pistas para desenmascarar al culpable.

El desenlace se produce con la clásica reunión final donde se revela la identidad del asesino durante el vídeo de su detención. Solo uno puede ganar: quien acierte quién se oculta tras el crimen o quien haya demostrado ser el mejor detective. Además, el público podrá participar desde casa mediante un sistema interactivo con código QR.

Los programas serán autoconclusivos, con una duración aproximada de 90 minutos y un crimen distinto en cada entrega. El primero llevará por título ‘Una fiesta de muerte: Muerte en el museo’ y estará ambientado en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Cada especial contará con nuevos invitados y localizaciones diferentes.