Paula Usero se abre por completo en 'La revuelta' y bate todos los récords de la pregunta del sexo: "¡Virgen santísima!"
La actriz sorprende a David Broncano con una confesión inédita durante la visita junto a Clara Galle.
Carlos Merenciano
Paula Usero y Clara Galle visitaron ‘La Revuelta’ este martes, 17 de febrero, para promocionar ‘Esa noche’, la nueva serie de Netflix que se estrenará el próximo 13 de marzo. Se trata de un thriller psicológico de seis episodios que sigue a una madre soltera joven e ingenua envuelta en un asesinato tras atropellar a alguien sin querer durante unas vacaciones en el extranjero.
Y aunque la entrevista dejó momentos de todo tipo, fue precisamente durante las preguntas clásicas cuando Paula Usero dejó completamente descolocado al presentador. En la cuestión económica, la actriz aseguró que su compañera gana “muchísimo más” que ella: “Ha trabajado mucho, yo también, pero me han pagado peor”, una afirmación que Galle no negó: “Puede ser, vale sí”.
El momento más comentado llegó con la ya célebre pregunta sobre las relaciones sexuales en los últimos 30 días. Usero respondió sin titubeos: 30 puntos. “Cada día, hay días que casi no duermo”, confesó ante la sorpresa de Broncano, mientras Clara Galle añadía entre risas: “Es que está in love ahora”.
Lejos de quedarse ahí, Usero matizó que solo había contado el coito y recordó que también suman otras prácticas: “Espera, espera, que yo solo he contado follar. Sumo más puntos, porque el sexo entre mujeres es diferente. Es mejor. Es más diverso”, explicó después, llegando a elevar la cifra hasta los 45 puntos.
La reacción del presentador fue inmediata: “Creo que podemos estar ante la campeona. ¡45, virgen santísima, enhorabuena! Has batido los récords históricos del programa en cuanto a relaciones sexuales”. Por su parte, Galle cerró el momento confesando que su media había bajado desde su última visita: “He sacrificado esos puntos por el carné de conducir, porque he estado dos semanas fuera”.
