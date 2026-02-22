¿Aceptarías 50 € por denunciar fútbol ilegal en un bar? LaLiga busca colaboradores

LaLiga ha dado un paso sin precedentes en su lucha contra la piratería audiovisual: desde finales de enero pone en marcha un programa que gratifica con 50 € cada denuncia válida contra bares, restaurantes, cafeterías o casas de apuestas que emitan partidos de fútbol sin los derechos correspondientes.

¿Qué es el Canal de Denuncias de LaLiga?

El Canal de Denuncias de LaLiga Bares es una plataforma online (disponible en laligabares.com/denuncias) que permite a cualquier ciudadano reportar emisiones ilegales de fútbol en establecimientos del sector HORECA (hostelería, restauración y apuestas) de forma fácil, segura y confidencial.

Puntos clave del sistema: Denuncia bonificada: si la denuncia resulta válida y efectiva, el denunciante recibirá 50 € de gratificación tras el proceso de verificación.

si la denuncia resulta válida y efectiva, el denunciante recibirá tras el proceso de verificación. Requisitos de evidencias: deben adjuntarse fotografías claras del televisor mostrando la emisión, la fachada del local y el interior donde se aprecia la señal fraudulenta.

deben adjuntarse fotografías claras del televisor mostrando la emisión, la fachada del local y el interior donde se aprecia la señal fraudulenta. Denuncia no anónima: solo las denuncias con identificación podrán optar a la bonificación; si se quiere denunciar de forma anónima, no se recibe recompensa.

solo las denuncias con identificación podrán optar a la bonificación; si se quiere denunciar de forma anónima, no se recibe recompensa. Limitación: solo se premiarán las primeras denuncias válidas por establecimiento y por evento deportivo en la campaña.

Cómo identificar una emisión ilegal

La propia LaLiga propone una forma visual rápida:

Mira la esquina de la pantalla : si no aparece una “ B ” (en bares) o una “ A ” (en casas de apuestas), la emisión puede ser no autorizada .

: si no aparece una “ ” (en bares) o una “ ” (en casas de apuestas), . Esta marca indica que el operador tiene derechos legales para transmitir el fútbol.

Video de Facebook de LaLiga.

Objetivos y estrategia

LaLiga explica que esta medida tiene un doble objetivo:

Proteger los derechos audiovisuales y defender a los establecimientos que cumplen la normativa.

y defender a los establecimientos que cumplen la normativa. Fomentar la colaboración ciudadana como herramienta complementaria a otras acciones de control e inspección.

Según la patronal, la piratería causa pérdidas económicas a los operadores y negocios legales, y la participación activa de los aficionados puede multiplicar la capacidad de detección de emisiones ilegales.

Polémica y rechazo desde el sector hostelero

La iniciativa no ha estado exenta de críticas. El sector de la hostelería ha expresado su malestar por la medida de los “chivatazos remunerados” y advierte de que podría romper la colaboración entre LaLiga y los hosteleros.

José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España, ha pedido un diálogo más equilibrado y soluciones estructurales, como tarifas más justas para emitir legalmente el fútbol, en lugar de incentivar denuncias económicas contra pequeños negocios.

¿Es necesaria una campaña así?

Aunque no hay datos oficiales públicos agregados sobre cuántas denuncias se han recibido o pagado inicialmente (hasta la fecha), la propia web del Canal indica que la campaña está vigente hasta el 28 de febrero de 2026 o hasta alcanzar 1 000 denuncias.