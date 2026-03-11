Javier Tudela, hijo de Makoke, se pronuncia tras la dura pérdida sufrida: "Vuela alto"

El hijo de Makoke ha vivido uno de los momentos más duros de su vida tras enterarse del fallecimiento de alguien muy importante para él. Javier Tudela, conocido también por su paso por realities como 'GH VIP,' ha recurrido a sus redes sociales para transmitir el dolor que siente tras esta dura noticia.

El creador de contenido, que también pasa por un momento delicado con la salud de su pareja, ha publicado un mensaje muy emotivo en su cuenta de Instagram con el que ha querido despedirse de quien fue mucho más que un entrenador para él.

"Hoy es un día triste para mí." "Me acabo de enterar de la muerte del que fue mi amigo y entrenador durante mucho tiempo. Descansa en paz. Te quiero, allá donde estés. Descansa en paz, amigo", escribió en redes.

In memoriam

"El 6 de febrero de 2026, el mundo del hierro perdió a uno de sus más grandes exponentes. Pero nosotros, su familia y sus guerreros, no despedimos a un hombre; honramos a un Maestro", ha continuado explicando.

"Alberto Campillo no solo construyó físicos, construyó caracteres. Con su estética ‘Old School’, su disciplina inquebrantable y esa mirada que te obligaba a dar una repetición más cuando creías que no podías, nos enseñó que la verdadera fuerza no reside en los músculos, sino en el alma, Su carisma llenaba cualquier sala. Su risa era tan fuerte como su sentencia".

Noticias relacionadas

"Hoy, las mancuernas pesan un poco más, pero nuestro espíritu es más fuerte gracias a él. Alberto, tu guardia ha terminado. Nosotros continuaremos tu legado en cada serie, en cada gota de sudor y en cada victoria. Vuela alto, Maestro. Aquí abajo, tus guerreros nunca dejarán de entrenar para DOMINAR", ha concluido.