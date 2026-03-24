¿Vuelve España a Eurovisión? El Benidorm Fest anuncia cambios en su próxima edición: autotune, premios y adelantos

España lo dejó claro desde el principio: no participaría en Eurovisión si Israel continuaba. Así que, ante la inacción de la Unión Europea de Radiodifusión, el ente encargado de organizar el certamen, RTVE cogió las riendas para hacer del Benidorm Fest su gran espectáculo. El salto cualitativo que experimentó la quinta edición fue evidente: por primera vez, no hubo ningún candidato que se quedara atrás por falta de medios. Un empujón que le ha dado el espaldarazo definitivo para consolidarse. Ganaron Lucycalys y Tony Grox con la pegajosa T amaré, la única propuesta capaz de unir a la multitud en torno a un sentimiento. Sonó contundente, directa. Como un mantra. Suya fue la Sirenita de Oro, precisamente, ojo, por haber reivindicado como nadie la necesidad de querer. Desde entonces, no han dejado de sumar fieles. "Vamos a por todas. Estamos haciendo esta rueda de prensa tan pronto porque abrimos ya el plazo de recepción de candidaturas", ha adelantado María Eizaguirre, directora de Comunicación. El listón está tan alto que César Vallejo y Ana María Bordás, coodirectores de la cita, ya están preparando la siguiente hornada. Se vienen cambios. ¿Eurovisión? Por el momento, no. "RTVE sigue en la misma posición", ha sentenciado.

"Queremos seguir profesionalizando el Benidorm Fest. Pensamos que tenemos capacidad de hacerlo mejor. Por ello, hemos adelantado las fechas. Tendremos más margen para hablar con las discográficas y, por tanto, ojo, para escuchar mejor los temas", ha detallado César. Será del 6 de abril al 12 de julio. Otro de los objetivos anunciados es mejorar el sonido que hasta ahora se les venía resistiendo. Y, entre las novedades, se encuentra la incorporación de herramientas de procesamiento vocal, como el autotune hasta ahora censurado.

Rigoberta Bandini, en la primera edición del Benidorm Fest. / RTVE

La final de 2026 se saldó con un 12,1% de cuota de pantalla, congregando a más de cuatro millones de espectadores únicos. Pese a ser la edición menos vista hasta la fecha, fue la que mejor aprovechó los recursos. En parte, gracias a la renovación de su equipo que repetirá en 2027. Sergio Jaén ejerció de director artístico, mientras que Ari Levelä asumió el diseño de escenografía. Borja Rueda fue el coreógrafo y Mercè Llorens coordinó la realización. Para evitar cambios como los que experimentó la propuesta de Melody, se establecieron dos posibles modelos de trabajo: uno interno (in-house) controlado por RTVE y otro externo (out-house) gestionado por el artista. Asimismo, el escenario se modernizó con una plataforma pentagonal que recordaba al de la primera edición. El fin: ganar espacio para aumentar el aforo.

"Estamos viviendo cosas muy bonitas", han comentado Lucycalys y Tony Grox, que no irán a Eurovisión como hicieron Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody. A cambio, han recibido los 150.000 euros que estaban en juego. Sin olvidar el Premio Univisión que les permitirá realizar una gira promocional en Latinoamérica y grabar un nuevo sencillo. Lo harán de la mano del productor Tainy, al que Tony conoció en Chiclana: "Es un sueño. Le dije que algún día trabajaríamos juntos, así que imagínate mi emoción".

Nebulossa, en la tercera edición del Benidorm Fest. / RTVE

El viaje de Asha a Estocolmo

T amaré es el tema que, como sucedió con Ay, mamá, de Rigoberta Bandini, ha trascendido el certamen. Resulta tan evidente en sus intenciones que, pese a sonar demasiado genérica por segundos, se agarra rapidísimo. Su alma flamenca la diferenció del resto de opciones urbanas. Un matiz que, en competiciones así, con tantísimos estímulos, decantó la victoria. Nunca antes había llegado hasta aquí un DJ. Y la fórmula funcionó. Para llevar la electrónica a lo más alto, Antonio y Lucía no dudaron en mezclarla con los géneros que están despuntando en las listas. Derrocharon química. Sorprendieron. Se consolidaron en una final que, por fin, tras años con guiones forzados, ha encontrado el tono perfecto gracias a un Jesús Vázquez y una Inés Hernand en estado de gracia.

"La vida tras el Benidorm Fest está siendo increíble. Tengo muchas ganas de futuro", ha relatado Asha, la gran revelación del último Benidorm Fest. Su Turista no sólo se alzó hasta la segunda posición de forma inesperada, también se llevó el Premio Spotify que la llevará hasta Estocolmo para crear su próxima canción. Lo hará el 14 y 15 de abril en los estudios donde han trabajado artistas internacionales de la talla de Alicia Keys, Damiano David, Ed Sheeran y Avril Lavinge. "Nos vamos todos con ella. Tendrá a su disposición todo lo que necesite", ha señalado Melani Parejo, directora musical de Spotify. El galardón, junto al de Univisión, repetirá en la próxima edición.

Noticias relacionadas

Asha, en la quinta edición del Benidorm Fest. / RTVE

Como ya ha sucedido anteriormente, el ente público mantiene su compromiso de promocionar a los artistas del Benidorm Fest en distintas plataformas: ahí están los Juegos Olímpicos, la Vuelta Ciclista y el Mundial de Fútbol, entre otros. En 2027 no será menos. Así lo ha planteado Eizaguirre: "Tendremos cositas ligadas al cine. Los sueños se pueden hacer realidad. Sólo podemos decir que estamos trabajando duro para que las personas que han apostado por el proyecto estén a gusto".